Extra wapens voor titelstrijd: Club recupereert Danjuma, Genk bidt voor Berge Niels Poissonnier & Kjell Doms

05 maart 2019

10u15 0

CLUB RECUPEREERT ZIJN ‘NEYMAR’: DANJUMA BERGE

Weken werden maanden. Hoe hard Club ook hoopte om hem snel te recupereren, de stressfractuur van Arnaut Danjuma bleef maar aanslepen. Eind december bleek te vroeg. Februari ook. Tussenin zuchtte Leko eens diep: “We gaan niet wenen, maar de realiteit is dat we hem missen. De eerste twee maanden was Arnaut voor Club wat Neymar voor PSG is en Salah voor Liverpool.”

‘t Zal Leko deugd doen dat Danjuma deze week de groepstrainingen hervat. Deels of volledig - dat hangt af van hoe de flankaanvaller zich de dag zelf voelt. Maar zijn stressfractuur (in een middenvoetsbeentje) is hoe dan ook vrijwel genezen. Danjuma werkte de voorbije weken al een doorgedreven individueel programma af op het veld en won de voorbije 4,5 maand ook flink wat spiermassa in de fitness.

Play-off 1 haalt de Nederlandse smaakmaker zeker. Mogelijk zit hij zelfs al voor Eupen in Leko’s selectie. Al lijkt de laatste match voor de play-offs, thuis tegen Moeskroen, realistischer. Het is tenslotte van 19 oktober geleden dat Danjuma nog eens een wedstrijd heeft gespeeld - aan de rust tegen Waasland-Beveren was de pijn niet meer te harden.

Risico’s zullen in elk geval geschuwd worden. Zeker door Danjuma. In zijn entourage valt te horen dat de international 100 procent fit wil zijn voor hij opnieuw in actie komt. Niet onlogisch, gezien zijn toekomstperspectief. Danjuma weet dat hij voor een belangrijke periode staat. AC Milan belde deze winter niet zomaar vier keer naar Jan Breydel om te informeren naar de vraagprijs. Sterke play-offs moeten hem straks aan die droomtransfer helpen.

GENK BIDT VOOR BERGE

Zijn herstel loopt voorspoedig. Racing Genk stoomt Sander Berge klaar voor de play-offs, een opsteker na de saga rond Alejandro Pozuelo.

“Intrinsiek heeft hij de kwaliteiten om top te zijn in Europa, wanneer zouden we hem niet missen?” Mocht u eraan twijfelen, Dimitri de Condé is fan van Berge. In Genk branden ze dagelijks een kaarsje in de Sint-Albertuskerk van Zwartberg voor de jonge Noor. Uitgevallen met een kuitblessure na het duel op STVV. “Een ongelukkige combinatie van de harde ondergrond op het kunstgras van Stayen en de zware belasting op winterstage. Ik ben geen dokter, maar zijn herstel verloopt voorspoedig. Wij gaan ervan uit dat we hem kunnen klaarstomen voor de play-offs.”

De terugkeer van Berge in de play-offs was uiteindelijk één van de argumenten waarom Genk instemde met een vertrek van Pozuelo na de reguliere competitie. “Berge is niet de vervanger van Pozuelo - Genk bevestigde diens vertrek op het einde van de reguliere competitie gisteren ook officieel -, maar hij zorgt met zijn kwaliteiten wel voor tactische flexibiliteit.” Met een fitte Berge kan Clement Heynen en Malinovskyi hoger laten voetballen.

“Ik vind dat hij met zijn combinatie van fysiek en techniek een uniek profiel heeft. Zo lopen er in Europa niet veel rond, zeker niet op zijn leeftijd.” En de Noor is volgens De Condé ook het soort speler dat de jongens rondom hem beter maakt. “Omdat hij heel intelligent is, voelt hij aan wanneer hij de boel moet kalmeren. De anderen weten ook dat ze de bal bij hem kwijt kunnen. De keren dat hij balverlies lijdt, zijn te tellen op de vingers van één hand.”

Schrik dus niet als komende zomer Europese topclubs de deur platlopen in Genk, dat eerder al een bod van 15 miljoen weigerde van Sevilla.