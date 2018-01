Extra training voor Oulare: Bölöni gaat morgenochtend "uit solidariteit" met spits lopen Stijn Joris

20u43

Bron: Eigen berichtgeving 7 RV De training bij Antwerp zit er op. Jupiler Pro League De eerste echte stagedag heeft Antwerp achter de kiezen. Twee lange trainingen en daarna mochten de spelers wat recupereren in de spa. Laszlo Bölöni vervoegde hen iets later. De coach maakte even tijd voor acht vragen.

Bent u tevreden met de omstandigheden waarin jullie kunnen trainen?

"Momenteel verloopt alles goed. Ik denk dat we op vlak van kamers, hotel, voedsel, recuperatiemogelijkheden, afstand tot het veld... Alles is er om goed te werken. Het enige probleem is dat onze tegenstander voor morgen, Werder Bremen, de oefenpartij geannuleerd heeft omwille van blessures. Dat is een probleem. Zij waren onze interessantste waardemeter. Het stoort me dat die match niet doorgaat, maar we passen ons aan. We hebben nog gezocht naar een andere tegenstander, maar hebben geen oplossing gevonden. Dus gaan we wat meer fysiek en tactisch werken. Dat is het enige wat momenteel tegenzit."

Had u de nieuwkomers eens graag aan het werk gezien?

"Ja, ook al kennen we hen wel stilaan. Toch had het interessant geweest en een mogelijkheid voor hen om kennis te maken met onze stijl en eisen. Die stap moeten ze ook zetten. Zelden past een speler meteen perfect in een ploeg. Ze moeten nog door die fase."

Wanneer verwacht u dat Pitroipa, Habran en Nazaryna inzetbaar zijn?

"Momenteel zijn ze nog maar bezig om hun visitekaartje uit hun zak te leggen en het op tafel te gooien. We kennen hun naam, maar de rest moeten ze nog laten zien."

Wanneer zullen ze inzetbaar zijn? Kunt u één van hen tegen Club Brugge al inschakelen?

"Die match interesseert me op dit moment nog niet. Ik heb er nog geen seconde aan gedacht. We weten dat ons nog een zwaar tweede deel van de competitiewacht, maar of we nu tegen Gent, Anderlecht of Brugge spelen, daar zijn we nog niet mee bezig. Ik hoop wel dat we de nieuwe jongens morgen al kunnen inzetten. Ze zijn er, maar wanneer ze klaar zijn, hangt veelal van hen af. Fysiek denk ik wel dat ze al ver staan, maar of ze ook voldoende ritme hebben is een ander verhaal. Pitroipa bijvoorbeeld heeft bijna een jaar geen wedstrijd gespeeld. Zelfs voor de allergrootsten is het niet simpel om meteen weer in het ritme te komen."

Met welke algemene doelstellingen kwam u naar hier?

"We willen fysiek weer op niveau komen. De vakantie duurde maar een week, dus veel kunnen de spelers niet verloren hebben. In Deurne hebben we al intensief op weerstand getraind. De basis is er en daar werken we op verder. We kunnen snel naar een volgende fase. Techniek train je altijd via verschillende oefeningen. Tactisch zou ik willen dat iedereen nog net iets meer dezelfde taal spreekt."

Het programma oogt vrij zwaar met 14 trainingen en 2 oefenwedstrijden. Wijzigt dat misschien nog? Kunnen de spelers met andere woorden een snipperdagje verdienen?

"Het programma zal nog veranderen. Obbi (Oulare, red.) heeft morgen om 7 uur 's ochtends een extra training met mij. We gaan samen lopen. Hij heeft met overgewicht te kampen en we willen dat elimineren. Omdat ik ook een kilootje te veel meesleur, ga ik uit solidariteit met hem mee. (grijnst)"

Batubinsika is er ook bij, maar hij traint in principe niet mee deze stage. Waarom wou u er hem dan toch bij?

"We weten dat hij nog niet zal meetrainen, maar het is belangrijk om hem bij de groep te hebben. Hij heeft hier een dokter, de kinés, het nodige materiaal en een fitnesszaal. Alles is er voor zijn revalidatie en op die manier is hij toch bij de groep betrokken."

Sall is er dan weer niet bij. Heeft u nieuws van hem?

"Hij heeft me de derde al gebeld vanuit Senegal waar hij bij zijn familie is. Zijn vader kreeg met een hartinfarct te maken. Hij heeft me de situatie uitgelegd en dat hij verplicht is om langer bij zijn familie te blijven. Hoe lang? Dat weet ik niet. Het is vervelend, maar we moeten er begrip voor opbrengen. We blijven met hem in contact, maar ik weet nog niet of hij nog aan de stage zal deelnemen. Het is een delicate situatie en ik kan er op dit moment moeilijk meer over zeggen."

