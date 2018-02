Exit Patrick Janssens: Erik Gerits nieuwe CEO Racing Genk Kjell Doms

09 februari 2018

21u17 496 Jupiler Pro League Game over voor Patrick Janssens in Genk. Erik Gerits (49) is de nieuwe CEO van Racing Genk. Een politicus met een hart voor KRC.

Erik Gerits maakte in Genk vooral carrière als politicus. Hij zetelde sinds 2012 in de Limburgse provincieraad en tot voor kort was hij voor CD&V ook schepen van Economie, Evenementen en Toerisme voor de stad Genk. Opvallend: Racing Genk kiest opnieuw voor iemand met een politieke achtergrond. Maar wel iemand, die in tegenstelling tot Janssens, voeling heeft met de regio én met een hart Racing Genk.

Gerits is immers al jarenlang werkzaam bij de Limburgse club. Eerst als persverantwoordelijke, later als ‘directeur organisatie’. Dit seizoen verzorgde hij voor elke thuismatch ook de wedstrijdomkadering met een ‘special guest.’ Gerits is graag gezien in Genk en heeft een uitgebreid netwerk in het bedrijfsleven. Of hij de sportieve knowhow bezit om (transfer)dossiers tot een goed einde te brengen is een ander paar mouwen. Daarom valt het niet uit te sluiten dat het takenpakket van de financiële en sportieve directeur, Aerden en de Condé, nog wordt uitgebreid.

Janssens: "Dit kwam niet als een verrassing"

"Na onderhoud met voorzitter Peter Croonen kreeg ik het bericht dat KRC Genk een einde stelt aan mijn mandaat als CEO. Gegeven de speculatie hieromtrent in de pers kwam dit niet als een verrassing", reageert Janssens in een persmededeling op zijn ontslag.

"Ik kijk met grote dankbaarheid terug op de 3,5 jaar dat ik de kans heb gekregen mee Genk te leiden. Het was zeker niet vanzelfsprekend iemand met mijn achtergrond aan te stellen en mijn waardering dat de club dit aangedurfd heeft blijft tot op vandaag groot. Ik heb de voorbije jaren een heel bijzondere club en heel veel fijne mensen leren kennen in binnen- en buitenland. Ik heb in die periode veel geleerd over hoe het er achter de schermen van het voetbal aan toe gaat en mijn geloof in het unieke project van Genk is daardoor alleen maar toegenomen. Ik wens Genk veel succes, in het bijzonder op 17 maart in het Koning Boudewijnstadion."