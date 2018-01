Ex-voetballers geloven nog in play-off 1-kansen Standard: "Ze zijn fysiek sterk, op het randje en soms erover. Maar ik zie ze het wel halen" Rudy Nuyens en Bart Fieremans

19 januari 2018

07u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Wie haalt play-off 1? Met nog negen speeldagen te gaan, stelden we de vraag aan tien ex-voetballers. Acht onder hen geloven dat Standard de plaats van STVV zal inpikken.

VITAL BORKELMANS

(Club Brugge, Anderlecht, Charleroi, AA Gent, Antwerp en Standard)

"Naast de top drie zie ik ook Antwerp en AA Gent play-off 1 halen. Antwerp heeft weerbaarheid en fysieke kracht, ze blijven er altijd in geloven. AA Gent doet het ook heel goed, op de manier van Yves Vanderhaeghe, die de spelers meer vrijheid geeft op het veld. Voor de zesde stek in play-off 1 zie ik het gaan tussen Genk en Standard. Genk zie ik zo vaak een goeie eerste helft spelen, maar dan valt de fysieke weerbaarheid telkens weg. Standard is fysiek sterk, op het randje en soms erover, met die zotte trainer daar bovenop. Ik zie Standard het halen, met hun duelkracht, hun fysiek en hun wilskracht."

KAREL GERAERTS

(Club Brugge, Anderlecht, Charleroi, AA Gent, Antwerp en Standard)

"Club Brugge, Anderlecht, Charleroi en AA Gent – dat onder Vanderhaeghe een goeie opmars maakte – zie ik er zeker bij. Antwerp zal op hun manier ook wel stand houden. STVV doet het lang niet slecht, ik zou het ook gunnen aan Jonas De Roeck. Maar ik denk dat Standard de zesde club in play-off 1 wordt. De Rouches hebben al een paar keer klappen gekregen, maar ze hebben telkens teruggevochten. Ze staan iedere keer weer recht. Het zal allemaal heel nipt worden. Er gebeurt altijd wel iets met Standard, zoals met hun trainer op Anderlecht. Maar het lijkt alsof dat de groep dichter bij mekaar brengt. Standard heeft ervaring en grinta, ik zie ze het halen."

GEORGES GRÜN

(Club Brugge, Anderlecht, Charleroi, AA Gent, Antwerp en Standard)

"Club Brugge, Charleroi en Anderlecht zullen er zeker bij zijn. AA Gent zie ik er ook niet meer uitgaan. Net als Antwerp, dat als promovendus de verrasssende club in play-off 1 wordt. Het is mooi dat een stad als Antwerpen daar weer een vertegenwoordiger krijgt. Maar Luik hoort daar ook bij. Als STVV nu nog op een play-off 1-plaats staat, bewijst dat een zekere regelmaat. Maar Standard kan zich niet veroorloven om er niet bij te zijn. Ze hebben ook de kwaliteiten om echt naar het einde van de reguliere competitie toe te werken, op voorwaarde dat ze tijdens de winterstop wat gedaan hebben aan hun minpunten. Met hun kwaliteiten moéten ze erbij zijn."

JACKY MATHIJSSEN

(Club Brugge, Charleroi, Anderlecht, AA Gent, STVV en RC Genk)

"Club Brugge, Charleroi, Anderlecht en Gent lijken me zekerheden. De sleutel ligt dus bij Antwerp en STVV. Antwerp heeft zich op zijn manier bij de top zes gebracht, maar ik weet niet in hoeverre ze dat soort voetbal kunnen aanhouden. Dat heeft heel veel krachten gekost. STVV heeft een zeer moeilijke periode achter de rug, maar de winterstop heeft hen misschien goed gedaan. RC Genk van zijn kant moet een ideaal parcours afwerken om er nog bij te geraken, maar ik zie ze daartoe in staat. Ik hoop dat de twee Limburgse ploegen allebei nog play-off 1 halen."

WALTER BASEGGIO

(Club Brugge, Anderlecht, Charleroi, AA Gent, Antwerp en Standard)

"Brugge, Anderlecht, Charleroi en Gent zullen er zeker bij zijn. Antwerp zie ik uiteindelijk ook wel standhouden. Dus gaat het om die ene plaats, waar nog een aantal clubs voor in aanmerking komt. Standard en Genk hebben wat mij betreft de meeste kwaliteiten, maar telkens wanneer zijn in de buurt van de zesde plaats komen, laten ze het toch weer afweten. Ze kunnen nooit eens drie wedstrijden op rij winnen. Genk lijkt me als puntje bij paaltje komt niet stabiel genoeg, van Standard verwacht ik wel dat ze de zesde plaats nog kunnen pakken. Als ze dat niet doen, zou dat een catastrofe zijn voor hen. Maar de moeilijkheid is dat ze niet één ploeg voorbij moeten. Ze zullen STVV, Genk, Kortrijk en Moeskroen van zich af moeten schudden."

STÉPHANE DEMOL

(Club Brugge, Anderlecht, Charleroi, AA Gent, Antwerp en Standard)

"Club Brugge, Anderlecht en Charleroi zijn zekerheden voor play-off 1. Ik hoop dat daarnaast ook AA Gent, Antwerp en Standard het halen. Dan krijgen we mooie play-offs, met alle respect voor kleinere ploegen als STVV. Antwerp zie ik het halen, met mijn grote vrienden Laszlo Bölöni en Luciano D’Onofrio. Maar ook Standard zie ik erbij geraken, ze hebben daar de ploeg voor."

PHILIPPE LÉONARD

(Club Brugge, Charleroi, Anderlecht, AA Gent, Antwerp, Standard)

"De eerste drie zijn al te ver vooruit om er nog uit te vallen. Ik verwacht nog veel spanning voor plaats zes, met slechts twee punten verschil tussen STVV en de rest. Ik zie Standard nog topzes halen, maar dan moeten ze direct ageren. Volgens de logica zou Standard toch thuis Eupen moeten kloppen, en STVV wacht een moeilijke verplaatsing naar Beveren. Maar het probleem bij Standard momenteel is dat je van niets zeker bent. Ze spelen een goede wedstrijd en daarna drie slechte. Zonder regelmaat is het moeilijk om play-off 1 te halen. Je weet niet wat je dit seizoen van Standard kan verwachten, maar ze hebben nog iets recht te zetten."

ALEX CZERNIATYNSKI

(Club Brugge, Charleroi, Anderlecht, Antwerp, AA Gent, Standard)

"Club, Charleroi en Anderlecht gaan sowieso play-off 1 spelen. Ik schrijf Charleroi zelfs niet af voor de titel. Antwerp heeft een zware kalender in de komende matchen. Als ze daar een paar punten pakken, gaan ze erin zitten. Voor de zesde plaats zal het tussen twee à drie ploegen gaan, maar dan kies ik toch voor Standard. Ze zullen nog enkele transfers doen en ze hebben zoveel beloftes gedaan aan de fans: Standard kan het gewoon niet maken voor de derde keer op rij play-off 1 te missen. Het is een beetje typisch Standard om goed en slecht af te wisselen, het zal nodig zijn om in de laatste negen speeldagen regelmatiger te winnen."

STIJN STIJNEN

(Club Brugge, Anderlecht, Charleroi, AA Gent, Antwerp, Standard)

"Standard is een ploeg met ups en downs, maar ik verwacht dat ze weer een winnende ploeg gaan worden. Ze hebben met Mpoku toch een speler met uitzonderlijke kwaliteit en de ploeg straalt mentaliteit uit. Ik ben overtuigd dat dat nog succes gaat opleveren. Genk heeft uiteraard ook een kern om bij de top zes te raken, maar ik denk dat het niet gaat gebeuren. STVV staat zesde met 29 punten op 63, dat is eigenlijk een heel laag aantal. Ik zie STVV het niet halen. De grootste verrassing is zonder twijfel Antwerp. Als je zonder heel zware investeringen promoveert, is die vierde plek voor iedereen een verrassing. Er moet voor Antwerp al veel gebeuren om er nog uit te vallen."

CISSE SEVEREYNS

(Club Brugge, Charleroi, Anderlecht, Antwerp, AA Gent en RC Genk)

"Drie ploegen zijn een bijna 100% zeker. Het leuke is dat de volgende in de stand Antwerp is. Daar heb ik wel sympathie voor. Antwerp leeft op enthousiasme. Bij ploegen die promoveren zie je wel vaker dat ze in een flow zitten, maar Antwerp zit daar nu al heel lang in. Tussen plaats 4 en plaats 12 liggen amper tien punten, er kan dus nog wat verschuiven. Ik vermoed dat het vooral bij STVV net te weinig zal zijn om zich in de top zes te handhaven, en dat het om een strijd tussen Genk en Standard zal gaan om STVV in te halen. En dan schat ik Genk iets meer gewapend in dan Standard. Als Genk zijn dagje heeft, spelen ze attractiever voetbal dan Standard. Ik versta niet goed hoe Genk zo laag heeft gestaan. Schrijvers en Pozuelo kunnen toch het verschil maken en Buffel heeft de juiste mentaliteit om iedereen mee te trekken."