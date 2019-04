Ex-topref Gumienny over handsbal van Club in zestien: “Op zijn minst discussiegeval, graag snel duidelijkheid” SJH

29 april 2019

09u51 1

Ex-topscheidsrechter Serge Gumienny (47) had net als heel Anderlecht de nodige moeite om het handspel van Mata te beoordelen. Hij vond de situatie voor discussie vatbaar. “Handspel kan als die bal bij een sliding tegen de steunarm komt”, zegt Gumienny. “Dus heb je op zijn minst met een discussiegeval te maken en had er net zo goed strafschop gefloten kunnen worden. Hij doet zelf ook wel wat bewegingen met die arm. Ik heb niet de indruk dat die er zomaar ongelukkig tegen komt en hij niet alles doet om het contact te vermijden. Moet de VAR dan tussenkomen? Dat is weer een andere vraag. Is het een clear error of niet? Als je het mij vraagt, treedt de VAR niet op omdat er zoveel onduidelijkheid is over die regel dat hij er zelf liever zijn handen van afhoudt, maar zelfs met beelden is dit een moeilijke beslissing. Ik hoop alleen dat de bond nu niet opnieuw twee weken gaat wachten om deze situatie te verhelderen.”

Voor Anderlecht-trainer Belhocine, die ook een “grote fout” gezien had die vooraf ging aan de 1-0 van Wesley, “onbegrijpelijk” dat ze geen penalty kregen. “Voor de play-offs hebben we samengezeten met de scheidsrechters. Toen is ons benadrukt dat iéder handspel in het strafschopgebied bestraft zou worden, of het nu vrijwillig is of niet. Maar kijk, na een paar weken voetballen is dat blijkbaar niet meer zo...”

‘Moeilijke fase’

In de catacomben van Jan Breydel was de woede bij de RSCA-spelers zo mogelijk nóg groter. “Ik snap zelfs niet dat de vraag überhaupt gesteld moet worden”, foeterde Alexis Saelemaekers. “Natuurlijk moest de ref fluiten. Adrien wordt verhinderd om te trappen.” Sven Kums ging nog op het veld verhaal halen bij Lambrechts. “Hij zei dat het een steunarm was. Verandert dat dan iets? Die regel hebben wij nooit gehoord. Wellicht weten ze het zelf niet meer.”

Navraag in scheidsrechtermiddens leert ons dat het gewoon “een moeilijke fase” was en dat men benieuwd is naar het oordeel van Johan Verbist. Over de afgekeurde 1-0 repte Anderlecht trouwens met geen woord.