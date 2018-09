Ex-spelers en -coaches over penibele situatie Anderlecht en Standard: "Paars-wit heeft zich ingekocht op het niveau van KV Oostende" KDZ/FDZ

22 september 2018

11u27 0 Jupiler Pro League Hoogspanning in het Vanden Stockstadion. Zowel voor Anderlecht als Standard loert de crisis om de hoek. Vier ex-spelers en -coaches over de penibele situatie waarin beide topclubs zich bevinden.

Ariël Jacobs : "Durf fouten toe te geven"

"Ik zie één groot pluspunt voor Anderlecht", zegt ex-coach Ariël Jacobs. "Standard zit min of meer in hetzelfde schuitje. Al vind ik de situatie van paars-wit nog iets onrustwekkender. Eén op negen in de competitie en een wanprestatie in Europa, dat kan bij Anderlecht niet. Het enige wat je dan als trainer kunt doen, is alles in eer en geweten analyseren en de juiste keuzes maken. Het is in die analyse belangrijk dat je je kwetsbaar opstelt tegenover je groep. Je moet glashelder communiceren, de spelers afschermen voor de terechte kritiek, maar ook durven toegeven dat je zelf fouten gemaakt hebt. Ik merk de laatste tijd al te vaak dat trainers een wedstrijd winnen en spelers of scheidsrechters een wedstrijd verliezen." Het is volgens Jacobs wel een goede zaak dat Anderlecht zo snel na de nederlaag tegen Trnava opnieuw aan de bak moet. "Er is geen tijd om veel na te kaarten. Vanhaezebrouck moet zorgen dat zijn spelers met een frisse kop aan de wedstrijd tegen Standard beginnen. Ze krijgen de kans om die moeilijke periode meteen een halt toe te roepen."

Aad de Mos : "Ingekocht op niveau van KVO"

"Anderlecht is verblind geweest door die eerste vijf wedstrijden. Ik was een van de enigen die zich luidop afvroeg of Anderlecht wel zo goed was. Niet dus. In Brugge is de miserie begonnen en intussen is ze bijna niet meer te overzien. Het grote probleem van Anderlecht is dat ze ingekocht hebben op het niveau van KV Oostende. Anderlecht kan twee volledige ploegen opstellen, dat is altijd gevaarlijk, ze hadden beter drie échte versterkingen gekocht. De situatie is heel precair geworden." Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor de Rouches. "Bij Standard is het meer een kwestie van mentaliteit dan van kwaliteit. Preud'homme probeerde het tegen Sevilla in een 3-5-2, maar daarmee maak je het te ingewikkeld voor die spelers. Er heeft nog niemand een wedstrijd gewonnen op het tactisch bord. Een coach moet zich aanpassen aan het spelersmateriaal dat hij heeft, dus 'keep it simple'."

Wilfried Van Moer : "Meer van moeten voor paars-wit"

"Sevilla was gewoon te sterk voor Standard. Het leek wel alsof er een eersteklasser tegen een tweedeklasser stond te voetballen. Het ging te snel, ze waren technisch sterker. Nu, bij Standard wisten ze op voorhand ook wel dat ze tegen een betere ploeg zouden voetballen en dat ze in principe geen kans maakten. Enkel de vijf tegengoals... dat is misschien wat veel. Zowel Standard als Anderlecht heeft een serieuze 'pikuur' gekregen. Maar ik denk toch dat het voor paars-wit meer van moeten is. Zij hebben 1 op 9 in de competitie - wat veel te weinig is. Anderlecht zit in een mindere periode en móet komen. Dat kan een pluspunt zijn voor Standard. Als zij goed georganiseerd voetballen en kunnen prikken op de tegenaanval, zie ik ze wel een goed resultaat halen."

Alex Czerniatynski: "Niet te negatief zijn"

"Ik denk dat iedereen wel zag aankomen dat Standard zou verliezen in Sevilla - toch een Europese topploeg. Al kan het pijn doen, zo'n 5-1. Het verschil was wel héél groot. Michel Preud'homme heeft volgens mij gelijk als hij zegt dat Standard niet klaar is om die topduels nu al te spelen. Maar oké, ik vind niet dat we te negatief moeten zijn. De nederlaag van Anderlecht was verrassender. Ze hebben het moeilijk de laatste weken. Zondag is de context anders. Het grote voordeel voor Anderlecht is dat ze in eigen huis spelen. Maar ik ken Preud'hommme.

Hij wil revanche voor de nederlaag in Sevilla. (denkt na) Natuurlijk zal de druk een pak hoger liggen bij Anderlecht. Ze kunnen het zich niet veroorloven om te verliezen tegen de grote rivaal, want dan is het écht crisis."

