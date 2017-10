Evolis aangewezen site voor nieuw stadion KV Kortrijk 13u55

Bron: Belga 1 BELGA Jupiler Pro League Evolis is aangewezen als ideale locatie voor het nieuwe stadion van eersteklasseclub KV Kortrijk. Dat hebben de stad Kortrijk en KV Kortrijk vanmiddag gezegd. Een concrete overeenkomst met de huidige beheerder van de gronden, Intercommunale Leiedal, is er nog niet. Er komt nog een studie die in de zomer van 2018 afgewerkt moet zijn.

Als er een nieuw stadion komt in Kortrijk dan is het op de site Evolis op Kortrijk-Oost langs de E17 en de N8. Er is heel wat studiewerk verricht en nu wil Kortrijk overgaan tot het hard maken van dat werk. De Maleisische clubeigenaar Vincent Tan droomt van een stadion voor ongeveer 15.000 supporters, met een eventuele uitbreidingsmogelijkheid tot 20.000 supporters. Hij mikt op een kostprijs van ongeveer 50 miljoen euro en wil daar zelf grotendeels voor instaan. "We willen een grotere club worden, maar dat vraagt ook een groter stadion. We willen wel dat de stad meestapt in het verhaal", aldus Tan.

"Wij willen faciliteren, niet investeren", vertelde burgemeester Vincent Van Quickenborne. "Dit is een goede locatie qua mobiliteit en visibiliteit. Leiedal is de huidige eigenaar van de gronden." Kortrijk koppelt wel enkele voorwaarden aan het nieuwe stadion. "Het moet een levendig stadion worden, een site waar veel te doen is. We denken aan kantoren, horeca, sportfaciliteiten. Dat is ook nodig om het geheel rendabel te maken. Wat we niet willen, is een shoppingcenter. Er mag geen bedreiging zijn voor de retail in de stadskern. Daarnaast moet ook de mobiliteit nog bekeken worden. Er is vanuit Vlaanderen een 'complex project' opgestart dat moet landen in 2018. Dit dossier kan als hefboom gebruikt worden. We denken ook aan de ecologie. We willen geen megaparking rond het stadion. En als laatste is inspraak van de omliggende bedrijven en vooral van de fans nodig."

Concreet wordt er nu een werkgroep opgericht en maandag wordt een oproep gelanceerd voor de opmaak van een ontwerp en de ruimtelijke invulling. Op 15 november wordt een eerste selectie gemaakt van drie ontwerpen en tegen het einde van het jaar moeten de offertes binnen komen. Dan gaat de studie over de concrete invulling verder om dan tegen de zomer van 2018 een finaal plan te hebben. Evolis is dus de voorkeurslocatie, maar een overeenkomst met Leiedal is er nog niet. Toch hoopt Vincent Tan snel de eerste spadesteek te geven. "Ik ben al 65 jaar, dus ik wil zo snel mogelijk hier de eerste wedstrijd zien", aldus Tan.



"We staan in de startblokken van een 400m hordenwedstrijd. We kunnen nog struikelen, maar we zullen altijd opstaan om alsnog de finish te halen. We hebben een nieuw stadion nodig, willen we een toekomst hebben", besloot voorzitter Joseph Allijns.