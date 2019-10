Everton-huurling Hornby helpt Kortrijk met twee goals eindelijk nog eens aan winst tegen mak STVV ESK

22u15 2 KV Kortrijk KVK KVK 4 einde 0 STV STV STVV Jupiler Pro League Er was nog één vraag die in het Kortrijkse vak alom over de lippen ging bij de rust: komt STVV nu wéér terug na een 3-0-achterstand zoals zaterdag tegen Genk? Nee hoor: dit STVV was daarvoor te mak en KVK had met Fraser Hornby een scherpe spits als exponent van een uitstekende avond.

Een gedreven Kortrijk had in de eerste helft alles gedaan wat het de voorbije weken (inclusief 1 op 15) had nagelaten. Het bracht diepgang, het daagde met meerdere mensen tegelijk op in het strafschopgebied en het scoorde erop los. Niets liet dat in het eerste kwartier nochtans vermoeden, want tot drie keer toe liep het fout bij de afwerking. Eerst was Hornby net voorbij de bal gelopen toen Lepoint een actie van Mboyo in zijn richting verlengde. Dan verkwanselde Mboyo een knappe 45’er-pas van Ocansey en meteen daarop legde Ocansey zelf te slap af voor Mboyo toen hij de bal naast de uitgekomen doelman wou schuiven.

Eenmaal zover stond het geweer uiteindelijk toch op scherp, al begon het nog wel dankzij een knullig moment in de Truiense defensie. Doelman Schmidt tikte een risicobal tot bij De Bruyn die hem niet voldoende controleerde waardoor Mboyo oog in oog met de Japanner kwam en beheerst in de korte hoek scoorde.

Fraser Hornby zorgde daarop voor zijn eerste competitiegoal van het seizoen, een beauty ook nog. Hij nam de diepe bal van Mboyo mee, omspeelde zijn twee bewakers met een haakje buitenkant voet en maakte keurig af.

En net voor de pauze werd het zowaar 3-0 na bevestiging van de VAR. In het pak voor doel kopte een verdediger de hoge bal naar achteren door. Hines-Ike wou die met een omhaal afmaken, slaagde daar niet in, kwam zo vallend op de doellijn terecht, waarna Gary Kagelmacher de bal voorbij de tweede paal nog met de schoenzool kon binnenduwen. Vraag was: had het positiebuitenspel van de Amerikaan daar op de doellijn invloed op het doelpunt? Neen, besliste Alexandre Boucaut in het busje. Meteen goed voor de 3-0-ruststand.

STVV had tussendoor wel een behoorlijk kwartier neergezet en kwam net voor de 2-0 bijna aan de gelijkmaker, maar Suzuki plaatste de bal naast de uitgekomen Bruzzese net naast de doelpaal.

Marc Brys kon na de pauze niet rekenen op een half wonder zoals dat vorige zaterdag op Stayen werd opgevoerd. Daar was zijn team te slap voor en – dat mag ook even gezegd worden – Kortrijk te goed. Niets remonte van STVV, integendeel. Hornby deed er nog eentje bij. Aan de tweede paal duwde de jonge Everton-huurling de 4-0 tegen het net. De vijfde van Mboyo viel dan weer tussen de plooien van de VAR wegens buitenspel.

Zo komt de zege voor KV Kortrijk net op tijd om weer enigszins aan te sluiten bij ‘het peloton’ in de middenmoot, wat ook een noodzaak was om met een gerust gemoed de interlandbreak te kunnen ingaan.