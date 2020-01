Evenaring van wereldrecord: Buta tikt Hazard aan, ref geeft na 9 seconden penalty GVS

19 januari 2020

16u10 4

Een rampzalige start voor Antwerp in Jan Breydel. Al na amper 9 seconden en 50 honderdste wees ref Jan Boterberg naar de stip nadat Buta zich liet aftroeven door Kylian Hazard. Een wereldrecord, want ook in de Friese derby tussen Heerenveen-Cambuur in 2014 en in het duel Steaua-Dinamo Boekarest in 2016 ging de bal na negen seconden op de stip. Die duels kregen er vanmiddag dus een evenaring bij. Vanzelfsprekend was het ook de snelst gefloten strafschop in onze Belgische eerste klasse. Hoggas verzilverde de elfmeter met verve, maar Cercle verloor alsnog.

🙋‍♂️ Hupsakee! ‘t Is al van dat! Het eerste recordje van 2020!



⏱ In #CercleBrugge - #Antwerp werd vanmiddag na 9 seconden de snelste penalty ooit in Eerste Klasse gefloten.



👉🏻 Dader: Buta

👉🏻 Slachtoffer: Hazard

👉🏻 Arbiter: Boterberg #CERANT Jarno Bertho(@ JarnoBertho) link