Eupen wint overtuigend tegen Mechelen na doelpuntenkermis Alain Ronsse

Eupen heeft zijn tweede thuiszege beet. Het versloeg Mechelen en wipt in de stand voorbij de Mechelaars. De Panda's legden de basis van die overwinning tussen de 27ste en de 36ste minuut met drie doelpunten. Hoe KVM ook aandrong om het tij te doen keren, het mocht niet baten. Bekijk HIER het komende uur de hoogtepunten van Eupen-KV Mechelen

Eupen - KV Mechelen een zespuntenwedstrijd? Volgens Mats Rits in onze weekendeditie wel, al is het nog zeer vroeg om die term te gebruiken. Dat wijst op spanning en vrees. KVM kwam tot nu nochtans zeer goed weg op Kehrweg. Twee wedstrijden, evenveel overwinningen en niet één doelpunt toegestaan.



Rits startte op de bank. El Messaoudi werd voor zijn uitstekende tweede helft tegen Anderlecht beloond met een basisplaats en dat was ook het geval voor Pedersen. Bij Eupen kreeg Afif op de linkerflank de voorkeur op Schouterden.



Het trio Bande, Pedersen, Croizet zette onmiddellijk flink wat druk, maar de beste kans in de aanhef was voor de thuisploeg. Afif ging diep en legde af voor Ocansey. Het schot van de Ghanees werd afgeblokt. Aan de overkant had Van Crombrugge zijn werk met een scherp aangesneden vrije trap van Schoofs. Verdier, dan. Randje buitenspel vertrokken knalde de ex-Mechelaar op de vuisten van Coosemans.



In de 26ste minuut werd het 1-0. Leye stuurde De Witte wandelen, Coosemans pareerde zijn schot, Ocansey schoof in de rebound binnen. Onverdiend was die voorsprong niet en de thuisploeg ging op zijn elan door, want negen minuten later stond het 3-0. Eerst weer Ocansey na een niet evident steekpasje van Afif, daarna Verdier met een raket met zijn rechter (!) van buiten de zestien in het dak van het doel. Oktoberfeesten op Kehrweg? Ja, maar KVM liet er zich niet door bedwelmen.

Op zijn flank door God, klein Pierke en vooral Wague vergeten ¿ waar zat die? ¿ scoorde Bande 3-1 op een overwaaiende center van de alweer zeer bedrijvige Croizet. Ei zo na werd het zelfs 3-2. Van Crombrugge had een schitterende reflex in huis om een uithaal van Schoofs uit zijn doelvlak te slaan.



Ferrera verving aan de rust Matthys door Rits en KVM deed wat het voor de rust had gedaan: druk zetten op de speelhelft van de tegenstander. Verdier verliet geblesseerd het veld. Hij werd vervangen door Schouterden. Tirpan stofzuigde als de beste Dyson. De Brusselaar als verdedigende middenvelder is een uitstekende zet van coach Condom.



Sterke Coosemans



De doorbraken van Eupen werden schaarser, maar niet ongevaarlijk. Schouterden kwam met een afgeweken bal dicht bij de 4-1 en Afif nam in één tijd een voorzet van Schouterden verkeerd op de voet.

Ferrera had al Drazic ingebracht en gooide 20 minuten voor tijd ook Kolovos in de strijd. KVM dwong een paar corners, maar weer was het Coosemans die het felst werd bedreigd. De KVM-doelman intervenieerde buiten zijn zestien met de voet voor Afif.



KVM bleef aandringen. De ingevallen Diagne keerde een schot van Rits op de lijn en Van Crombrugge voorkwam een doelpunt van Croizet. Waarna het de beurt was aan Coosemans. Die had een fameuze reflex nodig om Afif van de 4-1 te houden. Die kwam er toch 10 minuten voor tijd via Garcia.(AR)