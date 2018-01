Eupen verslaat Charleroi en is weg van de laatste plaats Alain Ronsse

24 januari 2018

22u21 2 Jupiler Pro League In de voorbije vier duels was Charleroi er nooit in geslaagd Eupen op de Kehrweg te kloppen en dat is ook vanavond niet gelukt. Integendeel: de Panda's wonnen met het kleinste verschil en klimmen in de stand voorbij Mechelen naar positie vijftien

Voor hij naar Eupen kwam speelde Mamadou Kone anderhalf jaar nauwelijks. Maar dat hij kan voetballen, staat vast. De Ivoriaan debuteerde vorige zaterdag met een mooi doelpunt op Sclessin en was vanavond een lastpost voor de verdediging van Charleroi. Kone had al een paar nummertjes opgevoerd, toen hij in het slot van de eerste helft een scherpe center verstuurde, die door N'Ganga op de huid gezeten door Ocansey, in eigen doel werd gewerkt.

Gedragen door een strakke wind en ongetwijfeld opgepept door het verlies van KV Mechelen op STVV, startten de Panda's bijzonder gretig. Langer dan een kwartier duurde het overwicht niet. Samen met de wind draaide het spelbeeld. Charleroi werd dominant. Dat leidde tot een handvol corners en bijna tot het openingsdoelpunt. Van Crombrugge voorkwam dat met een fameuze save op een schot van Rezaei na een oordeelkundig overstapje van Hendrickx.

Met doorgaans acht man achter de bal, liet de thuisploeg na de rust het initiatief aan de Carolo's. Toch kwamen de beste pogingen van Ocansey (voorlangs), Lazare (nipt naast) en Raspentino (nipt naast). Charleroi stelde daar te weinig tegenover om de muur te slopen, al ontsnapte Blondelle wel aan een strafschop toen hij de bal met de arm beroerde. Met Gnaka en Diagne bracht Makelele in het slot nog twee bijkomende verdedigers in. Zijn goed recht, uiteraard.