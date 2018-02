Eupen pakt met tien man broodnodige driepunter en geeft rode lantaarn door aan KVM Alain Ronsse

24 februari 2018

22u03

Eupen heeft tegen Lokeren de wedstrijd gewonnen die het niet mocht verliezen. Tien minuten voor tijd maakte aanvoerder Garcia op vrijschop het doelpunt dat goed was voor de zo broodnodige driepunter. Op basis van het aantal gemaakte doelpunten wippen de Panda's over KV Mechelen naar de voorlaatste plaats.

Geen wijzigingen bij Lokeren in vergelijking met de vorige speeldag tegen Kortrijk. Bij Eupen verving Raspentino de geschorste Leye in de spits en namen Blondelle en Peybernes achteraan opnieuw in hun plaats in na blessures opgelopen op KV Mechelen. Geen Lazare bij de achttien.

De spelers waren zich nog aan het opwarmen, toen er al gejuich opsteeg. Reden: de gemiste penalty van Mechelen. En vermits het daar in de match tegen Charleroi 1-1 bleef, maakte Eupen kans om voorbij KVM te wippen. Sneller gezegd dan gedaan, want na acht minuten stond het al 0-1 voor Lokeren. Midden een bos van spelers kwam Hupperts in de plaatselijke rechthoek in balbezit. De winger kapte zich vrij en plaatste de bal buiten bereik van Van Crombrugge in de verste hoek.

Op achtervolgen aangewezen: de Panda's zijn dat gewoon en dus lieten ze zich niet van hun stuk brengen. Met Mulumba als draaischijf - de Fransman onderbrak geregeld de offensieve intenties van Lokeren en liep zich oordeelkundig vrij om het spel te verleggen - gingen ze op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er in minuut 24. Een draaiende center van Schouterden werd door Raspentino fraai met het hoofd overhoeks voorbij Verhulst gekopt. De thuisploeg ging op zijn elan door en werd daar voor beloond met een doelpunt van Ocansey. 2-1 en zonder een fameuze save van Verhulst op een vluchtschot van Raspentino had het nog voor de rust 3-1 kunnen worden.

Maes verving aan de rust de jonge Van Moerzeke - veertien dagen geleden uitstekend op Sporting Charleroi, maar nu in de fout bij de gelijkmaker van Eupen - door Mpati. Vier minuten ver in de tweede helft moest ook Makelele wisselen. Noodgedwongen, want Raspentino bezeerde zich en kon niet meer verder. In zijn plaats kwam de Japanner Toyokawa.

Rood Gnaka

Lokeren vocht terug. Van Crombrugge kon een knal van Söder niet vasthouden. Cevallos trapte de terugkaatser tegen de netten. 2-2 en Eupen dus opnieuw laatste in de stand. De nervositeit nam toe en even was er tumult toen de slalommende Gnaka in de rechthoek neerging. "Penalty"!, schreeuwden de Panda's en hun aanhang. Fopduik, oordeelde ref Van Driessche en geel voor Gnaka. Een beslissing met zware gevolgen voor Eupen, want toen diezelfde Gnaka in botsing kwam met Hupperts werd hij met een tweede gele kaart hinkend, als gevolg van de frontale klap, van het veld gestuurd.

Met tien tegen elf slaagde de thuisploeg erin 3-2 te maken. Garcia had net voordien een vrije trap in het halve maantje tegen de muur getrapt. Met zijn tweede had de aanvoerder prijs. Zijn krul verdween in de verste hoek.

Lokeren gaf zich niet gewonnen en er was knap vuistwerk van Van Crombrugge nodig om Marecek van de 3-3 te houden. Daar bleef het bij.