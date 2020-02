Eupen nu ook mathematisch zeker van behoud, wintertransfers trappen Panda’s voorbij Moeskroen AR/MDRW

29 februari 2020

22u00 0 Jupiler Pro League Eupen heeft zijn behoud verzekerd met winst tegen Moeskroen. Wintertransfers Prevljak en Musona zorgden voor de bevrijdende doelpunten. Nu ze zeker zijn ook volgend seizoen in de Jupiler Pro League aan te treden, kunnen de Panda’s nog een rol spelen in de strijd om PO I, vermits ze volgende zaterdag op KV Mechelen aantreden.

Hoewel de ‘Hurlus’ in deze reguliere competitie niets meer te winnen of te verliezen hebben, handelden ze hun opdracht aan de Kehrweg niet af als een verplicht nummer. Aangevuurd door hun wederoptredende coach Hollerbach, zetten ze meteen druk op de thuisploeg. In zoverre dat het tot minuut 17 duurde vooraleer Butez voor het eerst werd bedreigd.

Op het halfuur claimden de Panda’s een strafschop voor handspel van Boya. Ref De Cremer ging er niet op in en bij de eerstvolgende spelonderbreking werd zijn visie door de VAR bevestigd. Boya deed meer dan Eupen van een doelpunt houden. Hij nam een afvallende bal op de slof en zijn schot belandde via de borst van Verdon buiten bereik van De Wolf in doel. Het zou het derde doelpunt dit seizoen van de stoere middenvelder zijn geweest, ware het niet dat de treffer gecatalogeerd werd als owngoal.

Bij het ingaan van de toegevoegde tijd kwam Eupen langszij. Een voorzet van Ebrahimi werd door Prevljak over de lijn geduwd. De Bosniër bewees daarmee nogmaals dat hij voor de Panda’s een aanwinst is in de punt. Fijnbesnaard is hij niet, moeilijk van de bal te zetten en niet aflatend wel.

Kort na de rust scheelde het niet veel of Prevjak maakte zijn tweede van de avond. Hij kopte een voorzet van Milicevic naar de benedenhoek. Butez kon er nog net bij. Aan de overkant zoefde een streep van Bakic centimeters over de lat. Na dat goed begin van de tweede helft, viel het stil. Tenminste wat het doelgevaar betreft. Tot in minuut 68 Musona de bal onhoudbaar voorbij Butez knalde.

Hollerbach zal met plezier hebben vastgesteld dat zijn spelers zich niet neerlegden bij die 2-1. Garcia dwong De Wolf tot een puike redding op aangeven van de ingevallen debutant Atteri (19) en een verre knal van Ciranni werd in hoekschop verwerkt. In het slot miste de voor de geblesseerde Ebrahilmi ingevallen Ezatolahi, na een puike actie van N’Dri, de kans om 3-1 te maken.