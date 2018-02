Eupen laat na voorsprong van 0-2 bij Essevee gouden kans liggen in degradatiestrijd Jonas Van De Veire

17 februari 2018

22u03 0 Jupiler Pro League Eupen houdt drie kansen over om aan de hel van 1B te ontsnappen. Al lieten de Panda’s in Zulte Waregem een gouden mogelijkheid liggen door een dubbele voorsprong weg te geven. Bij KV Mechelen mogen ze daarvoor Harbaoui (2x) en Hamalainen bedanken.

Vooreerst dit: het publiek van Zulte Waregem toonde zich vanavond groots bij de terugkeer van Mbaye Leye. Negentig minuten lang viel er geen gefluit te bespeuren. We hebben het al anders geweten. Wel op de korrel genomen tijdens de eerste helft: de eigen spelers. Zulte Waregem liep namelijk veertig minuten lang achter de feiten aan tegen Eupen. Met Leganés-huurling Mamadou Koné in een hoofdrol. De Ivoriaan slalomde na twaalf minuten veel te simpel langs Derijck en Bjørdal – er hadden evengoed trainingskegels kunnen staan – en plaatste de bal vervolgens perfect voorbij Bossut (0-1). We hoorden de fans van KV Mechelen tot op de perstribune van het Regenboogstadion vloeken.

En de vooruitzichten voor Malinwa in de degradatiestrijd zouden er niet beter op worden. Essevee bleef maar voetballen aan een slakkengang. Verder dan een povere kopbal van Olayinka kwam de thuisploeg niet. Je moet het Claude Makelele nageven: bij Eupen is het lang niet meer elke week opendeurdag. Bovendien kwamen de Panda’s er op de counter vaak messcherp uit. Schouterden en Koné schieten uitstekende mogelijkheden nét naast. Die laatste liet in minuut 38 na om de voorsprong te verdubbelen, na geklungel van Bjørdal in de zestien. De Noorse verdediger devieerde twee minuten later dan maar zelf een voorzet van Tirpan ongelukkig binnen. De Gaverbeek kolkte van woede. Bij Eupen zagen ze zichzelf al stiekem weer boven Mechelen springen.

Maar toen puntje bij paaltje kwam, duwde Zulte Waregem de knuppel eindelijk in versnelling. Enkele tellen na de 0-2 kwam de bekerwinnaar weer in het spoor van Eupen. Hamalainen lanceerde (eindelijk) een uitstekende voorzet naar Harbaoui, die goed in de hoek knikte. Nog voor de rust had de Tunesiër de scheve situatie al helemaal rechtgetrokken. Met een geweldig schot vanuit de draai veroordeelde hij Eupen opnieuw tot plaats zestien. In Mechelen branden ze gerust een dikke kaars voor de spits.

Én een klein exemplaar voor Hamalainen. Hij ontnam net voorbij het uur zelfs het puntje dat de bezoekers op dat moment in handen hadden. Met een strakke vrijschop van net buiten de zestien liet hij Van Crombrugge kansloos (3-2). Eupen, zó verlamd door die plotse ommekeer, voetbalde nadien lange tijd geen mogelijkheid meer bij elkaar. Tot Garcia in blessuretijd nog een gouden kans kreeg. Maar Bjørdal maakte zijn flaters bij de tegentreffers goed door op de lijn te keren. Zouden ze zich over enkele weken in de Oostkantons voor het hoofd slaan als ze terugdenken aan de 0-2 voorsprong in minuut 38?