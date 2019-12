Eupen houdt de punten thuis tegen Oostende: invaller Imbalo scoort winnende goal Redactie

08 december 2019

21u50 2 KAS Eupen EUP EUP 1 einde 0 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Eupen heeft de drie punten thuis gehouden tegen KV Oostende. De ploeg uit de Oostkantons boekte z’n tweede thuisoverwinning van het seizoen. Invaller Embalo was van goudwaarde met het winnende doelpunt.

De Oostendse supporters die de verre verplaatsing naar Eupen hadden gemaakt, kwamen in de eerste helft bedrogen uit. KVO deelde weliswaar de gevaarlijkste prikken uit, maar de Eupense doelman werd behalve bij een verrassend schot van Vandendriessche niet echt op de proef gesteld. Ook Akpala probeerde het van ver, maar zijn poging ging naast. Jonckheere duwde van dichtbij over. Eupen zette daar amper doelgevaar tegenover.

Na de pauze kwamen de Oostkantonners wel goed uit de kleedamers. Milicevic kopte eerst voorlangs. Ook Bautista probeerde het met het hoofd, doelman Dutoit tikte het leer met de vingertoppen over. De verdienstelijke uithaal van Bolingi vloog een dubbele meter naast. Het Eupense vuur doofde snel en dus nam de kustploeg het initiatief over. Jonckheere kapte zich vrij, maar trapte pardoes in de handen van De Wolf.

De Eupense doelman ging daarna ook goed plat bij een vrijschop van Hjulsager. KVO leek het laken naar zich toe te trekken, maar het openingsdoelpunt viel aan de overzijde. Invaller Carlos Embalo gleed aan de tweede paal een voorzet van Bautista binnen. De bezoekers brachten zelfs doelman Dutoit nog in stelling rond de Eupense zestien, maar de gelijkmaker viel niet meer.

Eupen knoopt na 0 op 9 opnieuw aan met de zege en doet een goede zaak in de strijd om het behoud. De Panda’s klimmen naar de twaalfde plek met 19 punten. Dat zijn er al elf meer dan rode lantaarn Cercle (8). KV Oostende blijft met 15 punten veertiende in het klassement.