Eupen heeft aan één doelpunt genoeg om staartploeg Moeskroen opzij te zetten Alain Ronsse

15 december 2018

21u50 1 KAS Eupen EUP EUP 1 einde 0 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Moeskroen ligt Makelele. Drie keer gespeeld, drie keer gewonnen. Vorig seizoen, op de slotdag van de reguliere competitie, was de zege tegen Excel beslissend voor het behoud. Deze keer is het nog niet zover, maar veel zorgen omtrent de verlenging van hun verblijf in de Jupiler Pro League hoeven de Panda’s zich niet meer te maken. Centrale verdediger Pouraliganji besliste met een spectaculair doelpunt over winst en verlies, maar het was vooral dankzij Van Crombrugge dat Eupen beslag legde op de drie punten: 1-0.

Mbaye Leye koos zijn moment om naar buiten te komen met zijn gram ten overstaan van Eupen. Dat deed de 36-jarige spits in de weekendeditie van Le Soir. “De manier waarop ik daar op het einde van het seizoen opzij werd geschoven, berokkende mij een degout van het voetbal”, liet hij optekenen. “Ondanks het feit dat mijn aandeel in het behoud van de club niet min was, werd ik voor de laatste, beslissende matchen gepasseerd. Zelfs op de bank was er geen plaats meer voor mij. Wat mij nog het meest stoorde, is dat niemand binnen de club de ballen had om te zeggen wat er mij precies werd verweten. Aan schijnargumenten was er daarentegen geen gebrek. Zoals het feit dat ik een te belangrijke rol speelde ten overstaan van de jongere ploegmaats. Dat gebrek aan klaarheid leidde uiteindelijk tot verdachtmakingen. Ik zou door Mechelen zou benaderd. Flauwekul. De sfeer was zo verziekt dat langer blijven totaal geen zin meer had. En, ja, ik heb het been stijf gehouden tot er een regeling werd getroffen om mijn nog doorlopend contract af te breken. Blij dat ik opnieuw vrij was, maar zodanig gedegouteerd dat ik dacht te stoppen. Tot Moeskroen bij contacteerde. Op Le Canonnier heb ik opnieuw speelvreugde gevonden.” Betrad Leye de grasmat aan de Kehrweg met revanchegevoelens? Zeker is dat hij zich bijzonder nuttig toonde in de opbouw en de afweer.

Eupen begon voorzichtig. Met z’n allen terug geplooid op eigen speelhelft eens de tegenstander in balbezit kwam. Moeskroen zette daarentegen hoog druk. Veel spektakel leverde dat voor de rust niet op. Het bleef bij drie doelpogingen. Na balverlies van Blondelle knalde Vojvoda - zeer bedrijvig op zijn rechterflank - in het zijnet. Na balverlies van Godeau mikte Garcia naar de verste paal. Butez dook de bal in hoekschop. En tenslotte was in de 42ste minuut een vlijmscherpe counter van de thuisploeg. Toyokawa zette voor, Fall devieerde de bal te zwak om Butez te verschalken. Even voordien claimden de Panda’s een strafschop, nadat Fall was neergegaan in een duel met Gulan. Ref Van Driessche ging er niet op in en had het daarmee aan het rechte eind.

Kort na de rust was Garcia dicht bij zijn achtste treffer van het seizoen. De aanvoerder van de Panda’s wrong zich bal aan de voet door het centrum van de bezoekende verdediging, maar Butez voorkwam de 1-0. Vanaf dat ogenblik ging er meer dreiging uit van de thuisploeg en vlak voor het uur leverde dat dan toch de openingstreffer op. Overtreding op Ocansey. Vrije trap van Garcia. Doelpunt met de buitenkant van de voet in de verste kruising door de mee opgerukte Pouraliganji.

Zonder een attente Van Crombrugge zou die voorsprong niet lang op het bord hebben gestaan, want binnen de twee minuten verhinderde hij tot tweemaal toe met prima reflexen de gelijkmaker.

Coach Storck greep in. Hij verving Van Durmen door Benson, die zich liet opmerken met een loeier in het zijnet. Moeskroen drong aan. Eupen wankelde, strompelde, panikeerde... behalve Van Crombrugge. Die bleef onwrikbaar in de lucht en op de grond.