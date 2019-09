Eupen en tienkoppig Zulte Waregem verdelen de buit aan de Kehrweg OPI

14 september 2019

21u53 2 KAS Eupen EUP EUP 1 einde 1 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League In een wedstrijd vol met inzet maar weinig kansen deelden Zulte Waregem en Eupen onderling de punten. Net voor de rust slikte Essevee een rode kaart, maar kon het enkele minuten later toch de 1-0 scoren. Die voorsprong konden de West-Vlamingen echter niet behouden.

Na de fraaie reeks van 10 op 12 voerde Francky Dury geen wijzigingen door in zijn basiselftal. Zijn collega Benat San Jose deed dat wel. Menno Koch, Adalberto Penaranda en Jon Bautista kwamen in de ploeg ten nadele van Silas Gnaka, Nils Schouterden en Leonardo Rocha.

Het eerste halfuur aan de Kehrweg was niet veel soeps. Enkel de bedrijvige Penarenda en Bautista waagden zich aan een doelpoging, maar die brachten doelman Bossut niet in de problemen. Beide ploegen toonden zich wel erg gretig, het ging er vaak bitsig aan toe.

Iets na het halfuur toonde Zulte Waregem zich voor het eerst. Berahino werd strak aangespeeld door Seck, waarna de Burundees aflegde met een hakje knap voor Larin maar de Canadees besloot naast. Enkele minuten later volgde dan de eerste poging op doel van Essevee, Seck kopte een vrije trap in de handen van doelman De Wolf.

Het venijn zat hem vooral in de slotfase van de eerste helft. Bautista werd alleen het straatje ingestuurd, maar Pletinckx haalde de Spanjaard buiten de zestien onderuit. Geel en strafschop oordeelde scheidsrechter Boucaut, maar de VAR beoordeelde de situatie anders: vrije trap en rood voor Pletinckx. De vrije trap bracht uiteindelijk geen gevaar op.

Wie dacht dat de kopjes naar beneden zouden gaan bij Zulte Waregem kwam echter bedrogen uit. Net voor affluiten kopte Larin een hoekschop van Zarandia mooi in doel, De Wolf had geen schijn van kans. Het was meteen het eerste doelpunt van Larin in Waregemse loondienst.

Na de rust hergroepeerde Dury zijn manschappen door drie wissels door te voeren. Oberlin, Govea en Zarandia vlogen naar de kant, waardoor Bruno, Sissako en Humphreys mochten opdraven. Op die manier probeerde de coach van Essevee wat meer organisatie te brengen na de rode kaart van Pletinckx.

Na de koffie probeerde Eupen de man meer situatie uit te buiten, de Oostkantonners namen na de rust de wedstrijd meteen in handen. Keita zag zijn poging gered door Bossut, terwijl Bautista van op afstand naast het doel mikte.

Op het uur bracht San José meer offensieve impulsen in zijn ploeg door de inbreng van Milicevic en Schouterden. En enkele minuten later bracht die beslissing al meteen resultaat op: vrijschopspecialist Milicevic schilderde de bal keurig op het hoofd van Bautista: 1-1. De middenvelder bleef gevaarlijk op de stilstaande fases, maar Bossut zag een volgende vrije trap van Milicevic maar net naast zijn doel verdwijnen.

Daarna zwakte de aanvallende golf van Eupen af. Een goede tien minuten voor tijd werd aanvoerder Blondelle gewisseld voor nog een extra aanvaller. Ciampichetti was de laatste hoop om de eerste Eupense overwinning proberen binnen te halen.

Maar uiteindelijk hield Zulte Waregem nog goed stand. Essevee verliest op die manier wel twee dure punten terwijl Eupen een belangrijk puntje behaalt in de degradatiestrijd.