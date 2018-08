Eupen doet zaakje onderin na winst degradatieduel op veld Moeskroen Tomas Taecke

25 augustus 2018

21u54 0 Excel Moeskroen MOU MOU 0 einde 1 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Na een dramatisch onderonsje in de kelder van het klassement heeft Eupen zijn eerste zege beet. Moeskroen blijft zonder punten achter en moet zich flink zorgen maken.

De nul van de tabellen geven. Dat was de duidelijke opdracht voor zowel Moeskroen als Eupen, beiden al vroeg in het seizoen gebombardeerd tot degradatiekandidaten bij uitstek. Bij de bezoekers was er een eerste basisplaats voor ex-KVO-verdediger Bushiri, terwijl Defays drie wissels doorvoerde. Benson en Dussenne vierden hun debuut en ook Mohamed kwam terug in het elftal. Olinga, Napoleone en Vojvoda werden naar de bank verwezen.

De thuisploeg dacht al na zes minuten op rozen te zitten, maar de VAR keurde de kopbalgoal van Galitsios terecht af voor buitenspel. Het halfuur dat volgde, was niet om aan te zien - meteen werd duidelijk waarom beide teams onderin het klassement staan. Toch nam Eupen op het halfuur plots uit het niets een optie op een eerste resultaat dit seizoen. Eerst hield Werner de doorgebroken Pollet van een goal, maar in de daaropvolgende minuut moest de doelman zich toch gewonnen geven. De poging van Toyokawa redde hij, maar in de nabeurt trapte Keita het leer via Godeau tegen de touwen. Enkel via een goeie actie en dito schot van Benson kon Moeskroen voor de pauze nog eens reageren. Erbarmelijk is het juiste woord om de eerst helft van Moeskroen-Eupen te omschrijven.

Na de pauze moest Van Crombrugge meteen alles uit de kast halen om de welgemikte vrijschop van Amallah uit de bovenhoek te zweven. Moeskroen begon met goeie intenties: de vrijstaande Olinga trapte een goeie kans over en ook Pierrot kopte maar net naast. Plots zat er wél leven in de wedstrijd, al was het voetbal van beide ploegen nog steeds even onverzorgd. Halverwege de tweede helft miste Pierrot onbegrijpelijk namens Moeskroen. Aan de overzijde liet de ingevallen Essende dan weer de kans onbenut om de match te beslissen.

Een slotoffensief bleef uit en zo boekte Eupen zijn eerste driepunter van het seizoen. Van Crombrugge hield uitzonderlijk de nul en dat was voldoende voor de zege. Moeskroen zit in zak en as: nul punten in vijf wedstrijden en flink wat kopzorgen.