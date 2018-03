Essevee wint op Lokeren meest overbodige wedstrijd van reguliere competitie Jonas Van de Veire

11 maart 2018

16u35 0 Jupiler Pro League Zulte Waregem heeft de meest overbodige match van de reguliere competitie gewonnen. Nill De Pauw en Peter Olayinka schoten Essevee voorbij een slap Lokeren.

Geen complottheorieën of stress rond Daknam. In Lokeren – Zulte Waregem stond er, buiten wat prestige en een potentiële sprong in het klassement, helemaal níks meer op het spel. Peter Maes besloot dan maar om youngsters De Wolf, Straetman, Benchaib en Monsecour een kans te geven. Tel daar Overmeire bij en je komt aan vijf spelers uit de Lokerse jeugd. Bewonderenswaardig. Ook Francky Dury experimenteerde, met Timothy Derijck op het middenveld en Ivan Saponjic in de spits.

Vooral Essevee was bereid om er toch nog iets van te maken. Na een zeldzaam prikje van Lokeren – Cevallos stuitte op Bossut – nam de bekerwinnaar het heft in handen. Eerst kwam Olayinka een schoenmaat te kort om de openingstreffer binnen te glijden. Vervolgens mikte De Pauw op De Wolf – ’t ging er beestig aan toe op Daknam. De aanvaller twee minuten later op de paal. Zijn derde mogelijkheid op evenveel minuten was wél raak. Een knap schot in de linkerbovenhoek bracht Zulte Waregem verdiend op voorsprong.

Ook na rust voerde Essevee de forcing. De Pauw werkte oog-in-oog met de Lokerse doelman veel te flauw af. Wat later krulden Kaya en Saponjic prima kansen net over. Via Mendy stak Lokeren toch nog eens de neus aan het venster, maar de invaller miste onbegrijpelijk. In de slotminuten maakte Olayinka er nog 0-2 van, met een subtiel puntertje. Zulte Waregem eindigt de reguliere competitie, ondanks de dramatische reeks voor Nieuwjaar, zo toch nog op een degelijke negende plaats. Lokeren eindigt na een grijs seizoen dertiende – moeilijk te geloven dat er nog drie ploegen slechter deden.