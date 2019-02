Essevee stelt behoud veilig in Eupen, Harbaoui scoort nummer 100 en 101 in Belgische eerste klasse Jonas Van De Veire

23 februari 2019

19u45 0 KAS Eupen EUP EUP 2 einde 3 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Van 99,9 naar 100% zekerheid: Zulte Waregem is officieel gered. Harbaoui - met een jubileumgoal - en Sylla zorgden voor de zege in Eupen. 2-3

Personeelscrisis bij Zulte Waregem. Voor de trip naar Eupen zag het Seck (knie) en Peeters (ziek) uitvallen. Achterin was de schaarste nog groter: Dury telde amper vier verdedigers in zijn selectie en zag Walsh (eveneens ziek) vanochtend afhaken. Faik mocht het voor het eerst in zijn carrière als verdediger proberen.

Eveneens verrassend: de basisplaats van Schouterden bij Eupen - nog maar zijn eerste dit seizoen. Dat krijg je maar moeilijk uitgelegd als je zag wat hij in minuut negen uit zijn schoenen toverde. Na een dubbele één-twee met Garcia poeierde Schouderden de bal heerlijk in de bovenhoek (1-0).

Het behoudsfeestje van Essevee ging een halfuurtje ‘on hold’. Maar na een prima actie van Sylla mocht Harbaoui kort voor rust zijn honderdste doelpunt in eerste klasse vieren (1-1). Bossut voorkwam één minuut later dat Fall de gelijkmaker meteen uitwiste.

Na rust nam Zulte Waregem volledig de controle over. Eerst kopte Sylla een prima kans net naast. Vervolgens miste spitsbroeder Harbaoui onbegrijpelijk een rebound van dichtbij voor een leeg doel - zo mist hij ze zelden. Seconden later maakte Sylla er na een goeie aanval wél 1-2 van. En een kwartier voor tijd - het feest in het bezoekersvak was intussen helemaal losgebarsten - nam Harbaoui vanop elf meter alle twijfel weg. Na wat discussie met Bongonda, die zijn uitgelokte strafschop graag zelf wou trappen, zette de Tunesiër de 1-3 op het bord. Francky Dury mag éindelijk uitspreken dat Essevee in eerste klasse blijft. Daar bracht zelfs de late penaltygoal van Garcia en het rood van Bürki geen verandering in.