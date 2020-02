Essevee is van zijn donkere reeks af, maar verliest de winst in de laatste minuut MDRW/ESK

29 februari 2020

22u09 0 Zulte Waregem ZWA ZWA 2 einde 2 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League Zulte Waregem is van zijn donkere reeks af. Na zes nederlagen op rij tegen de rechtstreekse rivalen uit de buurt haalde het dan toch eens een gelijkspel, al had het de zege een minuut voor tijd nog in huis. Daarmee is Essevee nu ook mathematisch uitgeschakeld voor Play-Off 1 en kan het de buren straks misschien nog een paar keer ontmoeten in het vagevuur van play-off 2.

Essevee liep tot 2-0 uit na een gecontesteerde strafschop net voor de rust, Kortrijk kwam snel aan de aansluitingstreffer maar scoorde pas bij de laatste actie van de avond via de Braziliaan Tuta de gelijkmaker.

Zulte Waregem speelde het slim: het liet Kortrijk betijen en wachtte op een uitbraak om te scoren. Twee keer deed het dat volgens hetzelfde scenario, terwijl het de buren rustig 60% van het balbezit gaf. Eerst was er een voorzet vanaf links van Berahino waarbij de bal tussen wat pionnen door tot voorbij de tweede paal keilde. Bruno, beslist niet bij de beteren in de thuisploeg, stak de bal kundig vanuit een scherpe hoek tegen het net.

Een kwartier later leidde Berahino weer de actie in. Zijn voorzet leidde tot een stevige scrimmage voor het doel van Jakubech waarna Golubovic de bal ‘blokte’ en Walsh eroverheen ging. Een heel merkwaardig moment was dat want meteen nadat Van Driessche floot, trapte Bruno de bal andermaal binnen.

De VAR riep de ref naar het scherm. Hij ging de fase opnieuw bekijken met twee opties: ofwel vond hij het wel degelijk strafschop, ofwel vond hij het best wel een schwalbe van Walsh. Als dat het geval was, dan kreeg Walsh zijn tweede geel en moest Essevee met tien verder. Van Driessche bleef uiteindelijk bij zijn beslissing en liet de bal op de stip leggen waar Davy De fauw meteen de score verdubbelde.

Kortrijk kreeg in het eerste halfuur diverse kansen om op voorsprong te komen maar een zwakke Mboyo slaagde erin om elke bal verkeerd te behandelen. Het begon al meteen toen Sissako terugspeelde op Deschacht. Die liet door voor zijn doelman maar Mboyo zat er slim tussen. Hij lobde Bansen maar de bal ging tegen het zijnet. Later kon hij een voorzet van een degelijke Makarenko niet controleren en beroerde meteen daarop een nuttige pass van De Sart compleet verkeerd. Eén keer had Mboyo misschien wel iets klaargemaakt maar Mensah kon de scherpe voorzet van D’Haene nog net met een hoge schoentip deviëren.

Nadat Bansen een strak schot van De Sart vanaf de zestienmeterlijn knap wegduwde, zette Essevee voorbij het halfuur de acties in. Tot dan had het alleen gedreigd via Vossen die leek te scoren maar Larin redde zowaar de doelrijpe bal van zijn ploegmaat.

Kortrijk-doelman Jakubech kreeg het warm toen Vossen nog eens uithaalde: hij duwde de bal fraai uit de lage hoek. Meteen het sein voor de thuisploeg om doelpunten te scoren.

Tuta in de 94ste minuut

Kortrijk gaf zich na de pauze nog niet verloren. Het scoorde vroeg toen Moffi een laterale voorzet van Makarenko zowaar tussen drie verdedigers met een buffelstoot kon binnenkoppen. En de 2-2 was even later nabij toen De Sart een uitgetekende vrijschop naast de muur tegen de paal trapte.

Essevee dacht te vaak aan verdedigen, waardoor de bezoekers kwamen dringen, al kozen ze te veel voor de lange bal. Toen Mboyo zo’n diepe pass doorkopte, kwam Moffi prompt oog in oog met Elke Bansen maar de jonge Duitser sloeg de bal knap uit de goede baan. Bij zoveel druk moest er wel een doelpunt vallen maar toen Moffi dat overhoeks scoorde, stond hij nipt buitenspel al moest de VAR dat toch wel even controleren.

Zulte Waregem kreeg gaandeweg meer ruimte en die werd vooral benut door invaller Dompé. Twee keer trapte hij een behoorlijke kans over het doel. Walsh had het ook best kunnen afmaken, maar zijn hakje stierf op een verdedigende voet.

En dan krijg je dit: 40 seconden voor het einde van de toegevoegde tijd joeg Kristof D’Haene de bal nog een allerlaatste keer in het pak. Daar was het dat de beste man op het veld, Lucas Tuta, de jonge Braziliaanse huurling, boven iedereen uitklom en de gelijkmaker tegen het net prikte.