Essevee houdt AA Gent in bedwang: Seck met heerlijke goal, Yaremchuk mist én scoort voor Buffalo's

22 september 2019

AA Gent walst thuis over elke tegenstander, maar ook in Waregem grepen de Buffalo's naast hun eerste uitzege. Roman Yaremchuk werkte tot twee keer toe een achterstand weg, maar de uitsluiting van Odjidja sneed de weg naar meer af voor de Buffalo's.

Sloop er toch wat vermoeidheid in het team van AA Gent? Jess Thorup behield de elf die donderdag Saint-Etienne opzij gezet hadden, maar het spel van AA Gent verliep lang niet zo vloeiend als de voorbije wedstrijden. Vadis Odjidja miste meer precisie in zijn spel dan we van hem gewend zijn, de voorzetten van Lustig vlogen al een keer over het doel van Bossut en David was niet altijd even gelukkig in zijn acties en zijn keuzes. De keuze om niet te roteren viel gezien de prestaties van dit elftal te begrijpen, maar we konden ons niet van de indruk ontdoen dat de Buffalo’s door de snelle opeenvolging van wedstrijden wat frisheid misten.

Dat was ook te zien bij de afwerking. David kreeg voor de rust twee goeie kopkansen, maar de eerste belandde recht in de armen van Bossut en de tweede ver naast het doel van Bossut. Ook een schietkans van de Canadees miste elke precisie. David leverde wél een uitstekende bal af bij Depoitre, maar Bossut redde het schot van ‘Lolo’ knap in hoekschop.

Het dient gezegd dat Francky Dury zijn mannetjes goed gezet had. Met Sissako voor Govea en Bruno voor Oberlin pompte de Essevee-coach meer power in zijn elftal. De organisatie stond goed bij Zulte Waregem, op het middenveld werd er duchtig gebikkeld en vlot gecombineerd. Vooral Zarandia toonde zich erg bedrijvig, Sissako en Seck hielden de boel goed gesloten. De thuisploeg kwam bovendien op voorsprong. De actie en de voorzet kwamen van Zarandia, het wondermooie doelpunt van Seck. De middenvelder joeg de bal in één tijd in de kruising. Een doelpunt zoals hij er niet teveel zal maken in zijn carrière.

Gent reageerde nog voor de rust via Yaremchuk. De Oekraïner slalomde door de thuisdefensie tot Pletinckx zich verplicht zag hem neer te leggen. Vanop de stip bracht Yaremchuk AA Gent langszij. Kort voor de rust kwam Zulte Waregem goed weg toen Sissako zijn elleboog in het gezicht van Plastun plantte. Wim Smet floot na die fase af zonder dat er een VAR-moment aan te pas kwam. Plastun kon niet verder en moest zich noodgedwongen laten vervangen door Dylan Bronn.

Opschutting kort na de pauze, toen Wim Smet naar de stip wees voor vermeend handspel van Owusu. Nathan Verboomen riep Smet naar het VAR-schermpje, waarna die zijn beslissing annuleerde. Zulte Waregem dwong overwicht af, maar het was AA Gent dat het dichtst bij een doelpunt kwam. Na een vloeiende aanval via Odjidja en Kums leek Yaremchuk op weg naar zijn tweede van de avond, maar Pletinckx zette de bal in extremis nog in hoekschop.

Halfweg de tweede helft werd Zulte Waregem beloond voor de ‘grinta’ waarmee het voetbalde. Op een verre voorzet van Bürki troefde Larin Bronn af in de lucht, Kaminski kon alleen maar toekijken hoe de kopbal van de Canadees tegen de touwen plofte. Kort daarop zorgde Larin bijna voor meer, maar de deklat voorkwam dat AA Gent meer averij opliep. De Buffalo’s leken in de touwen te hangen, tot Roman Yaremchuk plots door de thuisdefensie sneed en knap zijn vijfde competitiegoal voorbij Bossut knalde. Op aangeven van Yaremchuk had Dompé de winninggoal aan de voet, maar Bossut redde knap. Gent leek het laken nog naar zich toe te trekken, tot Odjidja rood pakte voor een trap op Larin. Een onbezonnen fout van de aanvoerder van de Buffalo’s, die de hoop op de eerste driepunter van de Buffalo’s buitenshuis definitief de grond inboorde.