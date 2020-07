Epidemioloog Pierre Van Damme: “Stel voetbal vier weken uit” Redactie

30 juli 2020

“Het heeft eigenlijk veel meer zin om het (voetbal, red.) vier weken uit te stellen”, steekt Van Damme van wal. “Het is ook niet onmogelijk, we zien dat er heel wat zaken worden uitgesteld. Ja, het is een extra inspanning die je vraagt van de fans en van de sportwereld, maar er is al zóveel veranderd deze zomer dat die extra inspanning toch misschien wel de moeite loont om vooral te zorgen dat er geen nieuwe infecties komen”, klinkt het.

Geen eensgezindheid binnen Celeval

Van Damme is één van de leden van Celeval, de federale expertengroep die adviezen voor coronamaatregelen uitspreekt. Dat orgaan kan ook aan de Veiligheidsraad adviseren om de beslissing van Antwerps gouverneur Cathy Berx, om de komende vier weken geen voetbal toe te laten op Antwerps grondgebied, te overrulen. Het mag duidelijk zijn dat er binnen Celeval nog geen eensgezindheid heerst. Zo liet viroloog Marc Van Ranst, die ook zetelt in die expertengroep, gisteren nog een opening. “Profvoetballers doen ook gewoon hun job. Misschien is er wel een uitzondering te maken”, zei hij aan onze redactie (zie video hieronder).



