En toch is Clement kritisch: “Veel pijnpunten gezien” TTV/FKS

03 augustus 2019

13u30 0 Jupiler Pro League Zes-bros... en toch was Philippe Clement, in de aanloop van de belangrijke match tegen Dinamo Kiev, hard voor zijn team: “Dit was écht geen test voor ons.”

Echt ontevreden was de coach van Club niet, wél relativeerde hij de ruime zege tegen een “heel ander STVV dan vorig seizoen”. Clement weet dat er dinsdag zwaarder geschut op bezoek komt: “Dit was écht geen test voor ons. Ik verwacht dinsdag een veel sterkere tegenstander. Samen met mijn assistenten hebben we een viertal matchen gezien van Dinamo Kiev. We zijn heel hard onder de indruk van die ploeg, dat is een volledig ander niveau. Vandaag heb ik veel pijnpunten gezien die tegen dinsdag een stuk beter moeten. Je ziet dat mijn jongens de dingen elke match beter uitvoeren, maar toch zijn we nog geen honderd procent. Bij Kiev spelen er enkele jongens van 21 of 22 jaar, waar een aantal Europese topclubs op jagen. Zegt genoeg.”

Club deed vertrouwen op, maar stapt dinsdag een compleet andere wereld binnen. Dat beseft ook Simon Deli, die het vorig jaar met Slavia Praag tot in de kwartfinales van de Europa League schopte: “Beter konden we niet beginnen in de competitie, maar zóveel zegt dit nog niet. Dinsdag wordt de nul houden belangrijk en op dat vlak hebben we vandaag vertrouwen getankt. Volgens mij zijn we nog niet helemaal klaar, maar het gaat wel elke dag beter.” Deli is - samen met Okereke - één van de ontdekkingen van de eerste speeldagen: “Dat de mensen over mij spreken, doet me deugd. Ik hoop dat het zo doorgaat en kan iedereen rondom mij alleen maar bedanken. De match van dinsdag wordt ook voor mij alvast een mooie test.”

Hopen op scorende Tau tegen Kiev

Eén klasseflits had hij nodig. Nieuwkomer Percy Tau (25), die enkele dagen na zijn komst met een heerlijk lobje Jan Breydel inpakte. De Zuid-Afrikaan deed Danjuma in één klap vergeten: “Dank aan mijn medemaats, die me het gemakkelijker gemaakt hebben. ‘t Was kort dag - voor jullie leek het alsof ik geen aanpassing nodig had, maar dat is wel zo. Mijn doelpunt? Ik heb niet echt nagedacht. Misschien had ik wat geluk dat hij uiteindelijk zo mooi binnenging (lacht).” Op dit moment staat Tau niet op de Europese lijst voor de Champions Leaguevoorrondes, maar Club doet er alles aan om daar verandering in te brengen. Behoudens ongelukken zal Tau dinsdag gewoon kunnen spelen.

Brys “Dit zagen we aankomen”

“Als je de borstel zo grondig door de selectie haalt, dan moet je wel iets klaar hebben als de competitie begint. Dat is niet het geval geweest. En dat betalen we nu cash. Het is niet anders”, opende Brys. Tussen de lijnen lees je natuurlijk kritiek ten aanzien van de Japanse bazen. De frustratie bij Brys neemt toe. “Die 6-0 doet natuurlijk pijn. Wat had je gedacht? Of dit een wake-upcall is? Niet eens. Want dit zagen we al acht weken lang aankomen. Je moet weten dat we aan de voorbereiding zijn begonnen met 20 spelers onder wie elf onder de negentien. Gelukkig pikten die alles goed op. Daarom stonden er ook een aantal van hen in de basis vandaag. Wat erbij kwam, is niet helemaal klaar of is niet eens speelgerechtigd. En cruciale posities zijn nog niet voldoende ingevuld. In die omstandigheden naar Brugge afreizen, staat gelijk met zonder wapens naar de oorlog trekken.”

Na Moeskroen zei de coach nog dat hij in de loop van de week twee middenvelders verwachtte. Intussen is er alweer een week verstreken zonder nieuws. En zo gaat het al weken door. “Ik kan alleen maar vertrouwen hebben in het Japans bestuur en wachten”, besloot Brys, die ook nog graag een centrale verdediger, een spits en ‘iets op rechts’ erbij wil.