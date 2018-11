En of het deugd deed: Club-voorzitter Bart Verhaeghe kan geluk na kraker die zoveel meer opleverde dan één puntje niet verbergen Redactie

03 november 2018

21u36 0 Jupiler Pro League Opgelucht was hij, Club-voorzitter Bart Verhaeghe. Na enkele mindere weken toonde zijn ploeg zich minstens de evenknie van het tot dusver impressionante Racing Genk. Na de match sprak zijn brede glimlach en de talloze felicitaties dan ook boekdelen.

Geen zege op het veld van Racing Genk, maar de opluchting bij Club Brugge is groot. Enorm groot. Na het verlies tegen Standard en de twee gelijke spelen tegen STVV en Waasland-Beveren rezen er vragen rond de troepen van Ivan Leko. Verliest de kampioenenploeg van haar pluimen? Tegen een ontstellend zwak KV Oostende werd er dan wel met gemak gewonnen, maar wat bracht de kampioen tegen de grote uitdager Genk?

Tamelijk wat, zo was het antwoord. De Limburgers imponeren al het hele seizoen, maar had het vanaf de openingsgoal knap lastig met de Bruggelingen. De 1-1-draw was uiteindelijk terecht, maar dit resultaat betekende voor Club zoveel meer dan een gelijkspel. Het voelde quasi aan als een zege, “We zijn terug”, aldus Leko na de onderhoudende pot.

Na het duel toonde ook Bart Verhaeghe zich een tevreden man. Een zichtbaar opgeluchte voorzitter feliciteerde één na één zijn spelers en ging ook de Brugse fans bedanken voor hun verre reis. Het belang van deze kraker mag zo absoluut niet onderschat worden, Club rechtte de rug en wil én kan Genk dit seizoen het vuur aan de schenen leggen. Na deze symbolische krachtmeting - het échte duel is pas voor in play-off 1 - maakt iedereen zich nu al op voor een schitterende titelstrijd.