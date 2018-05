Emotionele Vormer: "Nu gewoon winnen tegen Standard" Dieter Peeters

10 mei 2018

20u16

Bron: Proximus 11 232 Jupiler Pro League Club Brugge wist voor aanvang van de match in Charleroi al dat het een cruciale middag zou worden. Vormer en zijn maats zagen Standard met 1-3 winnen op het veld van Anderlecht. “Dan weet je dat er maar één optie is: winnen”, aldus Ruud Vormer voor de microfoon van Proximus 11.

Maar Club moest wel met een 1-0-achterstand gaan rusten. “Dat was erg ongelukkig. Maar de coach, Timmy en ik hebben duidelijk gemaakt dat we moesten winnen. Ik ben blij dat mijn vrije trap dat wat gemakkelijker heeft gemaakt”, grijnsde de Nederlander, die niet aan zijn proefstuk toe was. Ook tegen KV Oostende trapte hij al eens een vrije trap prachtig tegen de netten.

“Maar deze is veel mooier én belangrijker, want het is altijd moeilijk voetballen hier. Al vind ik niet dat we de eerste helft onderlagen. Krépin en Wesley missen gewoon de kansen. Dan denk je wel even: het wordt weer hetzelfde verhaal. Maar we hebben prachtig teruggevochten”, vertelde Vormer, terwijl hij luid toegezongen werd door de meegereisde supporters.

Met een punt in Standard kan Vormer hen een nieuwe titel schenken. “We moeten gewoon vol voor de overwinning gaan. Ook al verloren we daar voor de beker (4-1), met deze ploeg moet dat lukken.”

Ivan Leko: “Enige ploeg die druk heeft om kampioen te worden, hopelijk brengen we het tot een goed einde”

Door de achterstand bij de rust moest coach Ivan Leko zijn ploeg weer omgooien. Met resultaat. Club keerde de 1-0 alsnog om. “Nochtans hadden we in de eerste helft ook de totale controle. Dan krijgen we een ongelukkige penalty tegen, maar zelf missen we drie of vier kansen om te scoren. Daar moeten we meer killerinstinct tonen.” Maar uiteindelijk keerde de match dus nog volledig. De woede en ontgoocheling van zondag maakte plaats voor opluchting. “Voetbal is passie en emotie. Nu ben ik heel gelukkig. Ik ben ongelofelijk trots op mijn ploeg, want wij zijn de enige ploeg die met de druk speelt van eerste te staan. Al het hele seizoen. Hopelijk kunnen we dat tot een goed einde brengen.” Dat kan zondag al in Luik. “Hopelijk, al doet Standard het fantastisch in play-off 1. Maar ik geloof alleszins in mijn ploeg.”