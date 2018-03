Emotionele Van Crombrugge: "Alleen angsthazen zoeken hun heil in dergelijke manoeuvres om hun eigen tekortkomingen te verdoezelen" AR

11 maart 2018

23u49 0 Jupiler Pro League Eupen verlengt zijn verblijf in 1A dankzij 4-0 tegen Moeskroen. Meer dan het resultaat is de timing opmerkelijk. De Panda's scoorden hun vier doelpunten binnen de 16 minuten, van de 73ste tot de 89ste. Opmerkelijk, onvoorstelbaar, onverwacht. In voetbal kan alles en de wonderen zijn de wereld nog niet uit. "De beste verliezer heeft zich gered", resumeerde Van Crombrugge het seizoen van Eupen en Mechelen.

Op de VRT-radio had de doelman van Eupen het over: "Wat ik de voorbije dagen in Eupen meemaakte, behoort tot het laagste van het laagste. Ik word niet snel emotioneel, maar deze keer liet ik mij gaan. De immense vreugde die mij overviel bij het laatste fluitsignaal op KV Mechelen (Eupen was vier minuten vroeger klaar mijn zijn opdracht en de spelers hadden een kring gevormd op het veld, red.) valt moeilijk te verwoorden. Dit behoud heeft enorm veel energie gekost. Vandaag en in de aanloop naar deze beslissende match. Wie niet rechtstreeks bij de club betrokken was, achtte ons kansloos. Dat we al wie niet in ons geloofden in het ongelijk hebben gesteld, vind ik prachtig. En dat we de mensen die de voorbije dagen en weken niets onverlet lieten om ons te destabiliseren, lik op stuk gaven, maakt het nog zoveel mooier. Alleen angsthazen zoeken hun heil in dergelijke manoeuvres om hun eigen tekortkomingen te verdoezelen. Misschien is dat wel mijn grootste voldoening."

"We hebben dit seizoen veel dieptes gekend, maar telkens weer was er die mentale weerbaarheid om een quasi verloren situatie toch recht te trekken. Ook vandaag weer. Nooit eerder was het degradatiegevaar zo acuut als na 70 minuten. Dan komen we 1-0 voor en bezorgt het talrijk opgekomen publiek ons een boost. Dat Toyokawa met zijn drie goals de held van de match is geworden, doet mij plezier. De Japanner heeft het moeilijk om zich aan te passen, maar hij is een voorbeeld van professionalisme. Altijd de eerste op het oefenveld, altijd de laatste op naar de kleedkamer terug te keren en als hij invalt geeft hij zich alsof zijn leven ervan afhangt."

Blondelle, weer goed voor beslissende reddingen, nam over: "We begonnen nerveus, speelden te geforceerd. Na de rust, met het mes op de keel, gingen we beter voetballen. Van de flanken kwamen de ballen ter bestemming en in de rechthoek was er eindelijk voldoende volk om over te nemen. Het zit mij ook hoog dat Mechelen alles heeft gedaan om ons te destabiliseren. Ze hadden naar zichzelf moeten kijken. Wat gaan ze nu uitvinden om hun falen goed te praten? Welke link gaan ze nu zoeken tussen Eupen en Moeskroen? De tegenstander heeft het ons moeilijk gemaakt, hoor! Makelele drukte ons tijdens de rust op het hart rustig te blijven en vast te houden aan de ingestudeerde loopacties zonder al te fel na te denken. Het heeft geloond. Vooral dankzij die eerste goal. Het hek was van de dam. Voluit ertegenaan: dat hebben we met z'n allen gedaan, al hield het wel risico in. Moeskroen heeft nog kansen afgedwongen om tegen te scoren."

Meer over Eupen

sportdiscipline

voetbal

sport

Mechelen

Moeskroen