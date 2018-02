Emotionele Marc Coucke neemt afscheid van KVO: "Een heel lastige avond" Tomas Taecke

24 februari 2018

23u48

Bron: Eigen berichtgeving 15 Jupiler Pro League Met waterige ogen nam Marc Coucke zichtbaar geëmotioneerd afscheid van zijn KV Oostende. En dat afscheid viel hem zwaarder dan verwacht. "Dit is lastiger dan ik mij had kunnen voorstellen."

Oostende won dan wel van STVV, toch ging alle aandacht uit naar de uittredende voorzitter Marc Coucke. De centrale gast in de Versluys Arena nam na vijf seizoenen afscheid van zijn ‘weireldploegsje’ en dat liet hem niet onberoerd. "Ik zal dit ongelooflijk missen. We hebben hier iets fantastisch opgebouwd", aldus Coucke, die vele geschenken in ontvangst nam. "De avond was lastiger dan ik me had kunnen voorstellen. Ik hou graag de controle en dus had ik alles op voorhand goed doorgenomen, maar met dit scenario heb ik geen rekening gehouden. Een goed glas rode wijn zal straks veel oplossen. Op vijf jaar tijd hebben we hier unieke dingen meegemaakt: we hebben de helft van Oostende naar de Heizel gebracht, gingen met 1.000 mensen naar Marseille en speelden twee keer play-off 1. In de veertig jaar dat ik supporter ben geweest, was KVO nooit een stabiele eersteklasser. Vandaag is ze dat wel."

Anderlecht

Na een korte nachtrust trekt Coucke deze middag naar zijn nieuwe club. ’s Middags wordt hij verwacht in Anderlecht, waar de toekomstige eigenaar zijn ploeg voor het eerst in actie ziet tegen Moeskroen. "Ik zal Oostende heel hard missen, maar nu wacht er mij veel werk. En ik heb echt goesting om mij te smijten. In het begin zal het vooral analyseren zijn. Ik heb mezelf verrast met deze aankoop en ben geneigd om te zeggen: geef mij wat tijd. Anderzijds is geduld opbrengen niet mijn sterkste punt. Het zal geen tienjarenplan zijn. Het potentieel van Anderlecht is ongelooflijk. Momenteel is niet alles perfect, anders hadden ze de club waarschijnlijk ook niet verkocht. We zullen veel werk hebben. Of ik nog in de titel geloof dit seizoen? Goh, ik zie ook de rangschikking, hé. Als je mij morgen laat tekenen voor de tweede plaats, zou ik dat meteen doen. Maar het is en blijft voetbal en dus is alles mogelijk."