Emotionele Clement over applaus in 23ste minuut voor Sterchele: “Even een connectie met François” Redactie

19 december 2019

15u43

Bron: T1 op Play Sports 3

De vijfde aflevering van het Play Sports-programma T1 gaat over de invloed van de voetbalfans op het trainersvak. Daarin komt de tragische dood van François Sterchele aan bod, en het applaus van de Club Brugge-supporters in minuut 23. “Eén van de laatste keren dat ik op Club ben geweest, vond ik het gepast om mee te klappen. Ook al zat ik als coach aan de andere kant”, vertelt Jacky Mathijssen, die coach van blauw-zwart was op het moment Sterchele - in 2008 - overleed.

Huidig Club-coach Philippe Clement was elf jaar geleden ploegmaat van de goalgetter. “Voor mij is dat (applaus, red.) respect naar François toe. Even een connectie met hem, op dat moment. Waardoor het soms moeilijk is om focus te houden op uw eigen match. Soms doe ik het eens korter, soms doe ik het heel de minuut mee. Want je mag ook geen controle verliezen, er is een wedstrijd.”

De vijfde aflevering van T1 is vrijdag vanaf 22u40 te zien op Play Sports 1. De docureeks wil een diepe en persoonlijke kijk bieden in het leven langs de zijlijn en de impact daarvan op het privé- en gezinsleven. Ook deze vrijdag zijn Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, Yves Vanderhaeghe, Bob Peeters, Jacky Mathijssen, Ariël Jacobs, Georges Leekens en Glen De Boeck de gesprekspartners.