Emond en ingevallen Limbombe schenken Standard in slot zege tegen Cercle Brugge FDZ/XC

27 juli 2019

19u53 0 Cercle Brugge CER CER 0 einde 2 STA STA Standard Jupiler Pro League Standard voetbalde zakelijk, maar won wel in Jan Breydel - tegen Cercle: 0-2. Invaller Mehdi Carcela deed de wedstrijd kantelen in het voordeel van de Rouches.

Arnaud Bodart kreeg zijn kans bij Standard – dat was verwacht. De jonge doelman mocht zich tegen Cercle Brugge proberen te onderscheiden in een half leeg en uitgeregend Jan Breydel. Arnaud Bodart deed het uitstekend.

Na zes minuten zweefde hij een schot van Kylian Hazard uit doel. Hij acteerde zelfzeker op hoge ballen, liet zich niet uit zijn lood slaan. Zijn ploegmaats deden het minder goed. Standard voetbalde slordig en ongeïnspireerd. Toch kregen de Rouches na twintig minuten een uitgelezen kans om op voorsprong te komen.

Boljevic ging in de zestienmeter graag neer nadat hij de hand van Hazard voelde. Emond miste de strafschop. Knullig getrapt. Voorts viel er weinig te beleven. Standard kreeg nog één kans voor de rust, Badiashile redde op een schot van Bastien. Geeuw.

De tweede helft begon veelbelovend. De bezoekers kwamen beter uit de kleedkamer. Lestienne trapte op de Badiashile, de halve omhaal van Emond had te weinig kracht. Maar Cercle presenteerde zich goed, voetbalde meer dan aardig mee en kreeg scoringskansen.

Bodart redde knap op een schot van Saadi, Peeters mikte naast en opnieuw Bodart was attent op pogingen van Hoggas en Taravel. Aan de overkant schoot Amallah te centraal – leuke bal voor een doelman.

Op het uur bracht Preud’homme met Carcela zijn eerste troef. De Marokkaan vond een gaatje, Badiashile haalde de bal uit de hoek. Standard had het lange tijd moeilijk tegen een sterk georganiseerd Cercle. Het schot van Bastien ging naast.

Het was wachten tot in de slotfase op de verlossing. Carcela zette voor, Emond kopte binnen – plat verdedigd van Serrano, hoor. De Fransman kreeg in blessuretijd nog zijn tweede gele kaart. Niet zijn avondje. Invaller Limbombe maakte er nadien nog 0-2 van. Ze zullen in Luik niet blind zijn voor de werkpunten, maar de seizoensouverture is uiteindelijk geslaagd.