Emond de held van Sclessin: Standard dankzij goal diep in blessuretijd voorbij moedig STVV Kjell Doms en Manu Henry

25 augustus 2018

19u50 6 Standard STA STA 3 einde 2 STV STV STVV Jupiler Pro League STVV struikelde in het zicht van de meet. Luyindama en Emond zorgden in een dolle slotfase voor de Luikse zege. Standard ontsnapte, maar staat - voor even - op de tweede plaats in het klassement.

Sensatie op Sclessin. Standard leek tegen zijn eerste nederlaag van het seizoen aan te lopen, maar op kracht en inzet trokken de Rouches de scheve situatie nog recht. Standard toonde twee gezichten in de eerste helft tegen Sint-Truiden Freewheelend voor de blunder van Guillermo Ochoa, twijfelend erna.

De start was echt wel veelbelovend. Het plensbuitje vlak voor de aftrap zorgde voor een heerlijk bespeelbare mat op Sclessin. Gesneden koek voor jongens als Mpoku en Carcela. Er waren geen tien minuten weggetikt of die twee hadden de 1-0 al in mekaar geknutseld. Mpoku draaide in de middencirkel knap weg van Endo en speelde Carcela aan. De Marokkaan - hij kreeg pas in de namiddag te horen dat hij mocht spelen - schakelde met één versnelling twee man uit en knalde hard naar doel. Zijn afgeblokt schot belandde voor de voet van Fai en die schoof van bijna tegen de achterlijn de Luikse voorsprong tussen de benen van Steppe. Marc Brys slikte eens. Het leek een lange avond te worden voor de Kanaries. Standard vond telkens de vrije man.

Tot de match uit het niets keerde. Alles begon met de snelle exit van linksachter Pocognoli. De Luikse kapitein ging zetten, gooide de kapiteinsband tegen de mat en verliet het veld met wat op een spierblessure leek. Cavanda keerde zo sneller dan hij had gedacht terug in de elf van Standard. Zijn eerste baltoets leidde de Truiense gelijkmaker in, niet dat Cavanda er iets aan kon doen. Ochoa trapte zijn terugspeelbal knullig in de voeten van Bezus die in één tijd in het lege doel trapte. De eerste tegengoal voor Standard sinds de openingsspeeldag tegen AA Gent. Standard van slag want binnen de minuut verschenen twee Kanaries allen voor de neus van de Mexicaan. Ceballos en Boli misten de kans om Sclessin aan het twijfelen te brengen. Standard herstelde zich - Laifis kopte voorlangs, Djenepo trapte naast - maar de suprematie van het eerste kwartier was weg.

De nervositeit nam toe na rust. Op de bank, op het veld in en in de tribunes. Carcela mikte op de paal na een dwaze tussenkomst van Steppe. Nervositeit evolueerde naar frustratie en uiteindelijk wanhoop. De ingevallen Elton Acolatse haalde de achterlijn, Boli dacht een stapje sneller dan de Luikse verdediging en tikte de 1-2 voorbij Ochoa. De eerste Luikse nederlaag van het seizoen leek in de maak, de eerste Truiense zege ook. Tot Luyindama zich met de zaken ging bemoeien. Met een een buffelstoot kopte hij de Rouches langszij. In de blessuretijd zette Emond Sclessin in vuur en vlam door de 3-2 voorbij Steppe te frommelen. STVV blijft op zoek naar de eerste driepunter van het seizoen, Standard haakt zijn wagonnetje aan bij de top van het klassement.