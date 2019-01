Emond beste Belgische schutter van 2018 vecht tegen de eeuwige twijfels: "Ik moet niet beschaamd zijn, toch?" Frank Dekeyser

19 januari 2019

10u14 0 Jupiler Pro League Week na week vecht hij tegen de vooroordelen. “Die eeuwige twijfels, ik snap ze niet.” Karaktervoetballer, karakterkop. De dingen des levens van Renaud Emond (27), aanvaller bij Standard. “De scheiding van mijn ouders heeft me gevormd.”

“You just can’t beat the person who won’t give up.”

(baseball-legende Babe Ruth)

Woorden die op het lijf geschreven zijn van Renaud Emond. Zachtaardige Ardennees met een strijdershart.

