Elleboogstoot kost Enoh drie speeldagen schorsing, El Messaoudi en Malinovskyi gaan vrijuit LPB

19u08

Bron: Belga 1 Photo News Lewis Enoh in duel met Dimitrios Goutas. Jupiler Pro League De Geschillencommissie van de KBVB heeft een schorsing van drie speeldagen en een boete van 1.200 euro opgelegd aan Lokeren-aanvaller Lewis Enoh voor "een opzettelijke elleboogslag".

Tijdens het duel in Sint-Truiden op de zestiende speeldag in de Jupiler Pro League plantte Enoh tijdens een luchtduel zijn elleboog tegen de kin van Dimitrios Goutas. Scheidsrechter Laforge, die Lokeren uiteindelijk twee rode kaarten zou geven, stond niet goed gepositioneerd en bestrafte de fase niet. Na de tussenkomst van de Reviewcommissie kreeg het incident alsnog een disciplinair staartje. Laforge gaf vandaag toe dat hij rood had moeten trekken. "Hij gebruikte de arm als wapen", getuigde de ref. Enoh is geschorst voor de verplaatsing naar Club Brugge (10/12), de derby tegen Waasland-Beveren (16/12) op Daknam en de uitwedstrijd tegen Antwerp (21/12). Lokeren, dat zijn kat stuurde naar de zitting van de Geschillencommissie, gaat wellicht niet in beroep. Enoh werd in 2015 ook al geschorst voor een gelijkaardig incident.

De Geschillencommissie legde geen bijkomende sanctie meer op aan middenvelders Ahmed El Messaoudi (KV Mechelen) en Ruslan Malinovskyi (KRC Genk), die in hun onderlinge duel in de achtste finales van de Beker van België rechtstreeks uitgesloten werden. In een tumultueuze eerste helft werd El Messaoudi al na vijf minuten van het veld gestuurd, nadat hij Thomas Buffel had neergehaald en zo een scoringskans had ontnomen. KV Mechelen, dat na verlengingen uit de beker werd geknikkerd, vond dat zijn speler al genoeg was gestraft - hij speelde immers 115 minuten niet mee - en trok naar de Geschillencommissie. Met succes, ook dankzij het gunstige disciplinaire verleden van El Messaoudi, die nooit eerder een rode kaart kreeg.

Een halfuur later moest ook Genk met tien man voort na een opstootje tussen Hassane Bandé en Malinovskyi. Die laatste werd aangelopen door de Burkinees van Malinwa en stak daarop zijn voet uit. Bandé ging theatraal neer, waarop de Oekraïener rood kreeg. "In tegenstelling tot het scheidsrechtersverslag is er geen sprake van een trap, maar eerder van een lichte tik met de voet. De fysieke integriteit van Bandé kwam nooit in gevaar", verklaarde de Geschillencommissie, die ook rekening hield met het blanco strafblad van Malinovskyi en de vroege uitsluiting, de vrijspraak.