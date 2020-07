Eleven Sports stelt tv-plan Jupiler Pro League en nieuw team van commentatoren en analisten voor



08 juli 2020

12u45 2 Jupiler Pro League Eleven Sports heeft zijn team van commentatoren en analisten, die volgend seizoen de Jupiler Pro League zullen volgen, gepresenteerd. Aan Vlaamse zijde krijgt commentator Filip Joos het gezelschap van analisten Gunther Van Handenhoven en Gilles De Bilde. Aan Franstalige zijde zijn Philippe Albert, Alexandre Teklak en Nordin Jbari de grote namen.

De komende weken zullen nog enkele nieuwe namen gelost worden. “Enkele contracten zijn al afgerond, sommige ‘transfers’ zitten nog in de pijplijn. De komende dagen en weken zullen we zeker nog nieuwe, en grote, namen kunnen voorstellen als deel van ons team”, verzekerde Jan Mosselmans, Head of Content bij Eleven Sports. De namen van VRT-gezichten Peter Vandenbempt en Aster Nzeyimana circuleren alvast.

Filip Joos, bekend van zijn commentaar bij de VRT en Telenet, gaf aan “met het enthousiasme van de naïviteit” te starten aan het project bij Eleven Sports. “Die naïviteit heb je bij het begin van elke wedstrijd nodig. Dat is de basis. Die heb ik en wil ik altijd houden. En dat kan zeker in België. We hebben met de Jupiler Pro League een sterk kampioenschap, met veel competitiviteit.”

Gunther Van Handenhoven zal zijn tv-werk na zijn ontslag eind vorig jaar als teammanager bij Anderlecht hervatten. “Ik heb mijn werk als analist even opzijgezet om bij Anderlecht te werken. Maar ik keer met plezier terug. Ik onthoud de vele positieve ervaringen uit het verleden. Ik denk dat spelers aan mij als ex-speler altijd iets meer kwijt willen. Ik ken de meeste jongens ook. Ik kijk ernaar uit.”

Ook Gilles De Bilde blijft als analist aan boord bij Eleven. “De voorbije jaren heb ik voor deze zender vooral het buitenlands voetbal gevolgd. Daar komt nu het Belgisch voetbal bij. Dit is voor mij een logische voortzetting van hetgeen ik al enkele jaren doe.”

Zes kanalen en mobiele studio’s

Zoals bekend raakte na de onderhandelingen van het tv-contract zullen de wedstrijden van de Jupiler Pro League vanaf volgend seizoen op Eleven Sports te zien zijn. Er komen in totaal drie kanalen met elke week 20 uur aan nieuwe content specifiek voor Belgisch voetbal.

Enkel Belgisch voetbal zal de kijker 10,99 euro per maand kosten, een volledig pakket waarbij ook internationaal voetbal te zien is zou 14,99 euro bedragen. Er komen in tegenstelling tot wat we gewoon zijn geen studio-analyses. Een bewuste keuze volgens Eleven Sports. De bedoeling is om meer in te zetten op de beleving in het stadion. Er komt een lijnreporter en de analyses zullen gebeuren in mobiele studio’s in en rond stadions.

“Dit is een historische dag voor Belgisch voetbal en Eleven Sports”, begon Guillaume Collard, de managing director van Eleven Sports. “We begrijpen dat het een moeilijke keuze was voor de clubs. We bedanken de clubs en Pro League voor het vertrouwen. We bestaan nog maar vijf jaar en ons doel was altijd de grootste sportzender in het land worden. We willen er zijn voor de fans, dagelijks: 750.000 gezinnen kunnen ons elke dag bekijken.”

“Fans en clubs moeten elkaar kunnen terugvinden. We gaan inzetten op verschillende schermen en platformen en op sociale media. Het is de bedoeling onze visibiliteit te maximaliseren. We lanceren drie nieuwe kanalen in beide landstalen, zes kanalen dus in totaal. De Pro League en Eleven Sports integreren daarin qua branding. ‘Fan engagement’ is ons stokpaardje.”

