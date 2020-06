Eleven Sports akkoord met competitie met 16, 17 óf 18 ploegen NVK/SK

23 juni 2020

06u24 0

De processie van Echternach is er niets tegen. Maar stap per stap komt de verlossende handtekening van Eleven Sports onder het voetbalcontract dichterbij. Zelfs al weet de Pro League nog niet met zekerheid welke competitieformule volgend seizoen gehanteerd zal worden. De nieuwe rechtenhouder heeft nu wel een principeakkoord over de verschillende mogelijke scenario's. Een competitie met 16 is het vertrekpunt, maar ook een aanpassing naar 17 of 18 ploegen - naargelang de uitkomst van de uitspraken van het BAS en de Belgische Mededingingsautoriteit - is mogelijk. Normaal gesproken zal er ook een clausule over de BeNeLeague instaan. Pro League-CEO Pierre François keert deze week terug uit vakantie om de deal over de tv-rechten definitief te finaliseren.

