Eleven en Pro League bespreken volgende stappen in mediacontract: “Hopelijk schaart Antwerp zich nog achter beslissing” Redactie

18 februari 2020

18u41 0

Eleven Sports, dat de komende vijf jaar de mediarechten van het Belgische voetbal in handen heeft, start ook zonder de steun van Antwerp de voorbereiding op volgend seizoen op. Eleven zat vandaag samen met de Pro League om de komende stappen in het proces te bespreken. “De vergadering verliep in een zeer constructieve sfeer. Wij hopen dat ook Antwerp zich in de komende dagen zal scharen achter de beslissing van de andere 23 clubs”, klink het bij Eleven.

Gisteren stemden AA Gent na diplomatiek overleg in met de collectieve verkoop aan Eleven. Antwerp is de enige club die nog dwarsligt. De Great Old vindt dat het recht heeft op een groter deel van de tv-koek, en wil de definitie van de G5 herbekijken. Het weerhield Eleven niet om een eerste meeting te hebben met de Pro league.

Meer over Antwerp

sport

sportdiscipline

voetbal