Eindelijk prijs voor Kompany: Nmecha en Murillo bezorgen Anderlecht zege tegen zwak Cercle YP/SVL

13 september 2020

15u17 20 Anderlecht AND AND 2 einde 0 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League De kop is eraf. Vincent Kompany heeft zijn eerste overwinning als hoofdcoach te pakken. Een volwassen en bij wijlen flitsend Anderlecht boekte een simpele 2-0-zege tegen een zwak Cercle Brugge. Nmecha scoorde vanaf de stip, Murillo bezegelde na de rust het lot van groen-zwart.

“Ik heb mijn jongens nog nooit zo scherp gezien”, dixit Vincent Kompany voor de match tegen Cercle. Hongerig om hun coach eindelijk die eerste driepunter te schenken, mét witte konijnen Vranjes en Bakkali. Anderlecht toonde zich ook scherp, althans tot paars-wit na 35 minuten op voorsprong kwam. Doku en Tau flitsten en maakten het de Cercle-defensie ervoor meermaals het leven zuur. Percy Tau miste eerst nog onbegrijpelijk na een héérlijke combinatie tussen Doku en Nmecha, maar lokte nadien zelf een strafschop uit. Bates hield de Zuid-Afrikaan domweg bij de broek vast. Nmecha - sterk in duel en heel balvast - zette de elfmeter perfect om. Lage schuiver in het hoekje, Didillon kansloos. Eindelijk de eerste profgoal in clubverband voor de jonge Duitser. Nadien viel paars-wit onbegrijpelijk stil en liet het Cercle Brugge - tot dan drama met een grote D - in de match komen. Winger Moussaba kreeg zowaar een unieke kans op de gelijkmaker, maar besloot hoog over.

Kompany had z’n jongens tijdens de rust weer op scherp gezet, Anderlecht greep Cercle meteen weer bij de keel. Verrassing Bakkali schoof de snelle 2-0 meters voorlangs. Hij was de enige die toch wat uit de toon viel bij een degelijk Anderlecht. Wie hem moest vervangen? Daar gaf het publiek coach Kompany een duidelijk antwoord op: Yari Verschaeren, alweer gepasseerd. De fans moesten wel tot de 75ste minuut wachten vooraleer ze hun gevraagde wissel kregen. Paars-wit controleerde de hele tijd verder, en Cercle? Dat stond te slapen. Trebel stak een vrije trap voorbij alle ingedommelde groen-zwarten, Murillo nam het cadeau aan en schoof binnen: 2-0, match gespeeld. Anderlecht dolde nadien verder met een weerloos Cercle en ging voor de fans op zoek naar een derde treffer. Tau en Verschaeren lieten wenkende kansen nog onbenut. Maar eind goed, al goed. Eerste zege voor Kompany en de eerste clean sheet van het seizoen. Er kan weer gelachen worden in het Lotto Park.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.