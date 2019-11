Einde verhaal voor Mbaye Diagne? Club Brugge zet spits op non-actief



29 november 2019

Het gaat van kwaad naar erger voor Mbaye Diagne. De Senegalese spits mag nu ook al niet langer meetrainen met Club Brugge, dat intussen samen met Galatasaray op zoek is naar een oplossing. Diagne werd na het strafschopincident in Parijs flink beboet - de aanvaller maakt sindsdien ook geen deel meer uit van de wedstrijdselectie. Trainen deed hij wel nog bij de A-kern, maar ook dat is nu verleden tijd. Zolang de spits zijn goeie intenties niet laat zien - wat de voorbije weken het geval niet was - is hij niet meer welkom bij de groep. Met deze sanctie lijkt Club Brugge definitief een streep te trekken onder het verhaal Diagne. Turkse bronnen melden intussen dat een terugkeer in de winterstop naar Galatasaray nakend is, iets wat voorlopig in Brugge noch bevestigd noch ontkend wordt. In ieder geval wijst alles erop dat de huurling niet meer in actie zal komen voor blauw-zwart. Diagne volgt tot nader order een individueel programma. De kans is groot dat daar voor Nieuwjaar geen verandering meer in komt.

Clement: “Ik heb geen glazen bol”

Clement reageerde op de persconferentie op de situatie. Op de suggestie dat Diagne nu waarschijnlijk terugkeert naar Galatasaray antwoordde de coach laconiek: “Is dat zo? Dan weet jij meer dan ik. Hij heeft nu een individueel programma en het hangt van zichzelf af of hij in de toekomst nog opnieuw zal meetrainen, ik heb geen glazen bol. Ik hoop dat het niet elke persconferentie over hem moet gaan.”

Over de stoten van Mata en Diatta tegen Galatasaray zei de oefenmeester dat ze het binnen de ploeg hebben besproken: “Het is normaal dat dat doelpunt op het einde zorgde voor meer emoties, maar we moeten leren om dat onder controle te houden. We speelden nog een paar minuten met negen, als we nog een doelpunt tegen hadden gekregen had het niet zo gezellig geweest denk ik.”

Diagne plaatste ondertussen op zijn Instagram een verhaal van zichzelf in de fitness. Daarin toont hij dat hij zichzelf nat in het zweet werkt op de loopband met de tekst “never give up”. De Senegalees is dus alvast begonnen aan zijn individueel programma.