Einde van een tijdperk: het overzicht van Hein bij AA Gent Bart Audoore

14u50 0 AP Jupiler Pro League Het afscheid van Hein Vanhaezebrouck bij AA Gent betekent het einde van een tijdperk. Wij maakten voor u een overzicht van de belangrijkste momenten van Vanhaezebrouck bij de Buffalo's.

5/5/2014: Het begin

Na maanden, zelfs jaren flirten is het zover. Hein Vanhaezebrouck is de nieuwe coach van AA Gent. Hij komt over van KV Kortrijk en vervangt Mircea Rednic, die met de Buffalo's voor het tweede seizoen op rij naast play-off 1 heeft gegrepen. "Het is een begin van een nieuw tijdperk", weet voorzitter Ivan De Witte dan al. Vanhaezebrouck drukt meteen zijn stempel op het transferbeleid. Oussalah, Gershon, Belhocine, Kums: allemaal komen ze op Heins voorspraak. Spelers als Habibou vliegen eruit. Gent neemt een vliegende start met charmant voetbal en 16 op 24.

27/10/2014: Vázquez en de rechtszaak

Een rel: na de topper tegen Club Brugge beweert de Spanjaard Víctor Vázquez dat Vanhaezebrouck hem bedreigd heeft. "Ga je nu écht voetballen met een gebroken neus? Mijn spelers weten dat, hoor. Ze zullen je vermoorden." Vanhaezbrouck pikt die uitlatingen niet. Hij dreigt met een rechtszaak wegens laster en eerroof. De zaak koelt uiteindelijk zonder blazen.

22/2/2015: Eerste winst in topper

Explosie in de Ghelamco Arena. Uitgerekend tegen Club Brugge, dé grote vijand, slaagt AA Gent erin om zijn eerste topper ooit in de Ghelamco Arena te winnen (2-1). Het zou een keerpunt worden. Vanhaezebrouck maakt de Buffalo's zich ervan bewust dat ze heus niet moeten onderdoen voor de traditionele grote clubs in België. Het sluit de reguliere competitie af met een zege tegen Anderlecht.

21/5/2015: Onverhoopte titel

Vanhaezebrouck en Gent blijven imponeren in de play-offs en pakken vier speeldagen voor het einde de leiding. Ondanks de vele analyses over de grote druk en het gebrek aan ervaring duwen de Buffalo's door. Met als orgelpunt de beslissende zege tegen Standard (2-0). Wat volgt, is een volksfeest. Heel Gent staat op z'n kop. Vanhaezebrouck wordt als een farao vereerd tijdens de kampioenenviering in de binnenstad. De eerste titel ooit voor Gent is een feit.

9/12/2015: Onwaarschijnlijke CL-campagne

Zo hallucinant de titel in 2015 was, zo onwaarschijnlijk is de campagne van de Buffalo's het seizoen erop in de Champions League. In een groep met Lyon, Zenit en Valencia hopen Hein en zijn spelers op één, wie weet drie puntjes. Het worden er uiteindelijk acht. En vooral - sinds 2000 niet meer gezien van een Belgische ploeg op het kampioenenbal - Vanhaezebrouck laat zijn team dominant voetballen. De winning goal van Coulibaly in de laatste minuut op Lyon opent de poort naar de volgende ronde, de daaropvolgende zege tegen Zenit zorgt voor de zekerheid. AA Gent sneuvelt uiteindelijk in de 1/8ste finales tegen Wolfsburg.

13/1/2016: Buffalo-show op Gouden Schoen

Gouden Schoen: Sven Kums. Doelman van het Jaar: Matz Sels. Doelpunt van het Jaar: Nicklas Pedersen. Trainer van het Jaar: Hein Vanhaezebrouck. De Gouden Schoen editie 2015 mondt uit in de grote Buffalo-show, met Hein als orkestmeester.

1/2/2016: Vergiftigd geschenk Boussoufa

De allereerste spanningen op de relatie tussen Vanhaezebrouck en het bestuur dateren van de slotperiode van de wintertransferperiode in 2016. Voorzitter Ivan De Witte drukt de komst van Mbark Boussoufa door, de chouchou van het huis en toonbeeld van de slagkracht van het nieuwe Gent. Vanhaezebrouck staat evenwel niet helemaal achter die uitleenbeurt. De loonstructuur van de Gentse kleedkamer dreigt helemaal in onbalans te geraken, vindt HVH, die pas zeer laat op de hoogte wordt gebracht van de komst van de Marokkaan. "Ik stel vast dat AA Gent kampioen is geworden en dat was zonder Boussoufa. Mbark heeft twee jaar bij AA Gent gespeeld en eindigde zesde en vierde. Ik denk niet dat de fans en de directie nu nog content zouden zijn met die resultaten." Eén week later gaat AA Gent onderuit tegen Club Brugge. "De code van Hein is gekraakt", klinkt het her en der.

22/5/2016: Derde plaats, nieuw contract

Na de winterstop sputtert de Gentse motor. Middenin de play-offs kiest Vanhaezebrouck voor de harde aanpak - tot dan een wapen dat hij doorgaans links liet liggen. "Wie er niet mee omkan dat hij eens niet speelt als hij minder in vorm is, moet bij Oostakker (een vierdeprovincialer uit de buurt, red.) gaan voetballen. "De Buffalo's herpakken zich wel en worden uiteindelijk zelfs nog derde. Maar de krantenkoppen gaan over een mogelijke verhuis van Hein naar concurrent Anderlecht. "Leugens", noemt Vanhaezebrouck het. Ondertussen laat hij geen kans onbenut om te wijzen naar het falende transferbeleid van zijn AA Gent. Totaal onverwacht komt het nieuws dan ook dat hij een nieuw contract tekent in de Ghelamco Arena: "Dat ik me kritisch opstel, is om vooruitgang te maken", zegt HVH in een opmerkelijke videoboodschap op de website van AA Gent.

24/2/2017: Stunt op Tottenham

Het nieuwe contract brengt lange tijd weer relatieve rust in de tent. Al loopt het ook in 2016-2017 niet altijd op wieltjes - buitenhuis klungelen de Buffalo's erop los. Maar Vanhaezebrouck doet wel weer aan stuntwerk in Europa. De groepsfase overleven was niet evident, maar na de winterstop volgt een huzarenstukje tegen Tottenham. Op Wembley dwingen de buffalo's de kwalificatie af. Met dank aan Jérémy Perbet, die de beslissende 2-2 binnenduwt. Maar omdat de strijd om PO1 voorrang krijgt op Europa, laat Gent de 1/8ste finale tegen Racing Genk min of meer schieten. Pas op de allerlaatste speeldag van de reguliere competitie plaatst Gent zich in de top zes.

4/5/2017: Weer derde, weer nieuw contract

In de play-offs zijn de Buffalo's zowat de beste ploeg, maar de achterstand is simpelweg te groot om de latere kampioen Anderlecht nog in de problemen te brengen. Vanhaezebrouck loodst de Buffalo's wel opnieuw naar de derde plaats. In drie seizoenen onder HVH eindigt Gent dus eerste, derde en derde. Ondanks de ups en downs zijn de Buffalo's uitgegroeid tot een echte topclub in België.



De beloning is navenant. Vanhaezebrouck krijgt alwéér een nieuw contractverbetering, zijn tweede sinds hij bij Gent zit. "Er waren veel aanbiedingen uit het buitenland", aldus Ivan De Witte. "Ik zou graag nog eens kampioen spelen met Vanhaezebrouck, maar het is bovenal onze bedoeling om een stabiele topclub te worden in België en een subtopper in Europa. Hein is belangrijk. Hij zal mee onze richting bepalen."

17/7/2017: De leider wil de titel

8.000 fans zijn op de Gentse feesten op afspraak om Hein Vanhaezebrouck de ambities voor het nieuwe seizoen te horen uitspreken en die zijn niet min: "Het is de vierde keer dat ik hier sta, maar elke keer wordt het mooier en dit jaar gaan we opnieuw iets uitzonderlijks neerzetten. Zelfs meer dan één keer. Deze groep is gewapend om met iederéén de strijd aan te gaan." De spelers volgen hun leider: "Wij willen de titel!"

4/8/2017: Zwarte dag in Europa

Het seizoen is pas begonnen en Gent belandt al meteen in crisis. Samen met een mislukte competitiestart moet ook een vroege Europese uitschakeling verteerd worden. Het Oostenrijkse Altach blijkt onverwacht te sterk. Vanhaezebrouck spreekt over een "zwarte dag". Ook voorzitter De Witte stelt zich vragen. "Ik ben bezorgd, ja", zegt de voorzitter. "Maar ik weiger mee te gaan in een depressieve sfeer."

11/8/2017: De houdbaarheid van preparé

Daags voor de uitwedstrijd bij KV Mechelen, na een 0 op 6, haalt Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie weer heftig uit: "Bepaalde spelers hebben een houdbaarheidsdatum zoals graan, anderen als preparé - een weekje. Daar moet je als coach rekening mee houden." En dat hij door het bestuur op zijn wenken werd bediend en voor 20 miljoen euro aan transfers mócht doen, daar is hij het niet mee eens: "Er zijn er veel die níet gekomen zijn. Heel veel spelers die ik wilde, zijn hier níet. Oké, dan ga je voor andere pistes. Want uiteindelijk moet je wel iets bijhalen, hé." Alleen in zijn eerste jaar kon hij echt zijn stempel drukken, besluit hij: "Er waren toen mannen die Hein Vanhaezebrouck al na tien dagen beu waren - die bestaan ook, en dat is nog korter dan dat potje préparé. (lacht) Ik heb ze kunnen buiten duwen, al was het bestuur niet echt overtuigd van die beslissing. Nadien hebben we gehaald wie ik wou."

24/9/2017: Voor het eerst radeloos

De sportieve crisis bereikt zijn hoogtepunt, of dieptepunt, zo u wil. Vanhaezebrouck klinkt radeloos na de 0-1 nederlaag tegen Zulte Waregem en de bijjorende veertiende plaats (6 punten uit 8 wedstrijden). Voor het eerst zaait hij ook nadrukkelijk twijfel over zijn toekomst. "Ik moet eens goed nadenken." Ook het bestuur stelt zich vragen over wat zijn bedoeling is - niet in het minst omdat de trainer alweer twee weken nadrukkelijk aan Anderlecht wordt gelinkt.

