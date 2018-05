Efficiënt STVV ontneemt Antwerp laatste hoop op groepswinst Dieter Peeters

12 mei 2018

21u58 0 Antwerp ANT ANT 1 einde 2 STV STV STVV Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League Antwerp heeft zijn laatste match op de Bosuil niet winnend kunnen afsluiten. De Great Old was zeker de betere van STVV, maar de Limburgers toonden zich met Legear en Akpom een stuk efficiënter. Zo mag Antwerp de groepswinst definitief vergeten en ook STVV kan Lokeren niet meer bijhalen.

De Bosuil eerde met veel enthousiasme hun helden van Wembley, nu 25 jaar geleden, en dat leek de Antwerp-spelers te inspireren. (leg interne link naar dat stuk) Echte kansen bleven echter lang uit, enkel Owusu kon een paar keer dreigen. De eerste aanval van STVV was wel meteen raak. Bezus stuurde Legear in het straatje en die legde de bal netjes naast Bolat in doel. Legear ging dat vieren voor de harde kern van Antwerp en werd daar getrakteerd op een bierdouche. Ook op het veld Antwerp reageerde meteen. Jaadi zette goed voor tot bij Owusu, die alleen voor Pirard te lang talmde en de bal over liftte. Aan de overkant prikte STVV een tweede keer tegen. Een verre voorzet van De Norre werd door Legear in één keer opnieuw voor doel gebracht en de vrijstaande Akpom kopte de 0-2 netjes in doel. Tien minuten voor de rust kreeg diezelfde Akpom dé kans om zijn tweede van de avond te maken, maar de 23-jarige Engelsman kopte de perfecte voorzet van Kitsiou tegen de paal.

Vijf minuten na de rust maakte Jaadi er opnieuw een match van. Niangadou gaf de bal goed breed en Jaadi haalde verschroeiend uit met zijn ‘mindere’ linker. Plots geloofde de Bosuil er weer in. Antwerp bleef ten aanval trekken en Hairemans trapte net voorlangs vanop quasi dezelfde plek als Jaadi vijf minuten eerder. Diezelfde Hairemans kopte twintig minuten voor tijd dé kans op de gelijkmaker van dichtbij over. Bölöni gooide met Pitroipa en Rodrigues zijn laatste troeven op tafel en vooral de Portugees probeerde het nog een paar keer. Maar de gelijkmaker kwam er niet meer voor Antwerp, ondanks de opnieuw geweldige steun van de meer dan 10.000 supporters op de Bosuil.

Door het puntenverlies van Antwerp is Lokeren nu helemaal zeker van groepswinst. Ook STVV, dat zaterdag nog Lokeren ontvangt, kan de Waaslanders niet meer bijhalen.

