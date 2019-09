Efficiënt STVV dient Charleroi pijnlijke thuisnederlaag toe Redactie

21 september 2019

19u55 4 Charleroi CHA CHA 0 einde 3 STV STV STVV Jupiler Pro League STVV heeft Charleroi met een pijnlijke nederlaag opgezadeld. Suzuki scoorde bij z’n eerste basisplek, Botaka vanop de stip en Boli in het slot na een knappe uitgespeelde aanval zorgden voor de 0-3-eindstand.

De teambuilding aan de kust deze week deed de jongens van Marc Brys deugd. Het eerste halfuur was gelijkopgaand, maar het waren de Limburgers die op voorsprong kwamen op een moment dat Charleroi de wedstrijd naar zich toe leek te trekken. Yuma Suzuki (34.), voor het eerst in de basis bij STVV, nam een voorzet van De Bruyn mooi mee en schoof de 1-0 voorbij doelman Penneteau.

In de tweede helft een gelijkaardig scenario: Charleroi begon steeds meer druk uit te oefenen, het middenveld van Sint-Truiden leek te bezwijken, maar net dan kwam de 2-0. Dessoleil raakte de bal met de arm, de VAR greep in, een penalty volgde en Jordan Botaka (68.) miste zijn elfmeter niet. Henen leek tien minuten voor tijd de aansluitingstreffer te maken, maar stond buitenspel en werd afgevlagd. In de blessuretijd kwamen de Kanaries nog met een mooi uitgespeelde aanval, Yohan Boli (90+1.) rondde netjes af: 3-0.

In het klassement blijft Charleroi zevende met zijn elf punten, Sint-Truiden telt er evenveel maar is door een minder doelsaldo pas negende.