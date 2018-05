Efficiënt Genk neemt de maat van Charleroi en doet goeie zaak in de strijd om vierde plaats KDZ

13 mei 2018

20u01 0 Jupiler Pro League Vier doelpunten. Racing Genk scoorde tegen Charleroi méér dan in de vijf voorgaande wedstrijden samen en behoudt zo uitzicht op een Europees ticket. Een overwinning op het veld van Anderlecht kan Genk zelfs nog plek vier opleveren.

Een efficiënt Genk. Zo, dat is een zin die we dit seizoen nog niet al te vaak uit onze pen moesten schudden. Tegen Charleroi werkte de thuisploeg af aan honderd percent. Zonder echt goed te voetballen stond Genk bij de rust wel op voorsprong dankzij doelpunten van Samatta en Trossard. Racing Genk werd het eerste deel van de play-offs - terecht - geroemd voor het mooie voetbal. Alleen vergat Genk zichzelf meermaals te belonen voor dat prima spel. Als Genk schoot, dan schoot het zichzelf vooral in de voet.

Gisteren gebeurde precies het omgekeerde. Geen goed voetbal, wel een doelpuntenfestival. Genk speelde aanvankelijk te traag en te ongeïnspireerd om Charleroi in de problemen te brengen. De eerste echte doelkans was meteen raak. Pozuelo mikte vanuit stand een gemeten voorzet op de knikker van Ally Samatta en die kopte zijn zesde van het seizoen binnen. Als we zeggen dat hij daarmee meteen ook de Genkse topschutter is dan weet u meteen waar het schoentje dit seizoen wrong. Charleroi, dat bij een overwinning zeker was van de vijfde plaats, kwam meteen terug in de wedstrijd. Christian Benavente draaide een plaatsbal voorbij Danny Vukovic na zeer laks verdedigen van de Genkse defensie. Een kwaaltje van de voorbije weken dat maar moeilijk te genezen is. Leandro Trossard zorgde ervoor dat er geen twijfel in de Genkse kon sluipen. Na een mooie korte combinatie met Malinovskyi haalde hij randje zestien uit. Zijn trap met rechts likte de binnenkant van de paal en botste zo achter Penneteau in doel.

Genk ging na rust gewoon verder op de ingeslagen weg. Charleroi bleef de evenknie, maar stond na een uur spelen wel twee goals in het krijt. Ndongala dwong N’Ganga in de fout en Ally Samatta profiteerde maximaal door zijn tweede van de avond onder Penneteau te schuiven. Ndongala zorgde in het slot van de wedstrijd zelfs nog voor 4-1 op assist van Trossard.

Op de slotspeeldag op Anderlecht liggen er nog drie scenario’s op de plank voor Genk. Als Genk wint is zelfs plaats vier niet uitgesloten, op voorwaarde dat Gent niet wint op Club Brugge. Bij een gelijkspel op Anderlecht is Genk zeker van plaats vijf en de barragewedstrijd tegen Lokeren of Zulte Waregem met een Europees ticket als inzet. Bij een nederlaag in het Vanden Stockstadion moet Genk hopen dat Charleroi in eigen huis niet wint van Standard. Doen de Carolo’s dat wel, dan eindigt Genk zesde in play-off 1 en speelt het volgend seizoen geen Europees. (KDZ)

