Efficiënt Genk boekt op Daknam belangrijke zege in strijd om PO1 Kjell Doms

24 januari 2018

22u19 1 Jupiler Pro League Racing Genk maakt zich op voor een spannende Limburgse derby tegen STVV. Door de - moeizame - zege op Lokeren blaast Genk zijn inhaalrace richting top zes nieuw leven in.

Een Limburgse derby met als inzet een plek in de top zes, heerlijk vooruitzicht toch voor Racing Genk. Het inspireerde de jongens van Clement in de eerste helft niet tot grootse dingen. Een rechtstreekse vrijschop van Pozuelo en een schotje uit de kluts van Dewaest. Meer was het niet voor rust, Racing Genk. Alsof heel de ploeg op slappe benen stond. ’t Moet dat griepvirus geweest zijn, nijdig beestje. Gelukkig had Pozuelo z’n anti-griepvaccin wel al gekregen. De Spanjaard draaide, kapte, zocht, maar vond bijzonder weinig medestanders. Te weinig beweging voorin en onzorgvuldige voorzetten vanop de flank. Schrijvers was de ongelukkige exponent, niets lukte. Genk had het lastig met de stugge Lokerse aanpak en miste dash en overtuiging in de zone waarheid om het verschil te maken. De spelers zijn zo tevreden met de verfrissende aanpak van Philippe Clement. Tóón het dan verdorie ook. In een doods Daknam deed Lokeren het iets beter. Uronen moest een poging van Michel van de lijn halen en Hupperts ging zijn kans met een schuiver. (lees hieronder verder)

Dit was het soort wedstrijd dat Genk een maand geleden áltijd verloren had. Nu niet. Genk groeide en werkte bovendien af aan 110%. Aidoo kopte een hoekschop van Pozuelo tegen de touwen en de ingevallen Dante Vanzeir duwde een voorzet van Uronen voorbij Verhulst. De eerste treffer voor de 19-jarige spits. Boeken toe op Daknam. Ook al omdat Danny Vukovic aan de overkant aan een puike partij bezig was. De Aussie pakte alles wat in zijn buurt kwam. Een harde knal van Hupperts zweefde hij de bovenhoek en ook op een knal van Söder stond hij pal. Alleen vanop de stip werd hij geklopt. Zhegrova wilde ontzetten, maar raakte Skulason. De IJslander zette de elfmeter zelf om.

Genk krijgt dankzij de overwinning opnieuw voeling met de top zes. Laat ons hopen dat de ziektekiemen tegen zaterdag volledig verjaagd zijn en dat we vooral beter voetbal te zien krijgen.