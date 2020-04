Eersteklassers maakten monstersom over aan makelaars: Anderlecht koploper, stijging bij Club en Bayat transferkoning



NVK

10 april 2020

16u21 32 Jupiler Pro League Makelaars blijven gouden zaken doen in het Belgisch voetbal. Uit het jaarlijkse rapport van de voetbalbond blijkt dat de eersteklassers het voorbije jaar net geen 44 miljoen euro overmaakten aan tussenpersonen. Opvallend: Anderlecht blijft - ondanks een flinke daling - koploper.

Cijfers om van te duizelen. De clubs uit eerste klasse maakten het voorbije jaar in totaal 43,8 miljoen euro over aan makelaars. Dat is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar (44,3 miljoen - toen een recordsom), maar nog steeds een monsterbedrag. Met een negatieve impact op de financiële gezondheid van ons voetbal, want dat geld kunnen clubs niet opnieuw investeren in transfers, infrastructuur of eigen jeugd. In vergelijking met andere landen ligt het bedrag ook hoog.

Anderlecht is koploper met ruim 7 miljoen euro aan betaalde vergoedingen. Dat is wel een flinke daling in vergelijking met vorig jaar toen Anderlecht net geen 13 miljoen euro uitkeerde. Opvallende stijger is Club Brugge. Blauw-zwart spendeerde met ruim 5,8 miljoen euro de op één na hoogste som, terwijl dat vorig seizoen amper 1 miljoen euro was. Standard vervolledigt de top-drie met 4,3 miljoen euro. Alle clubs uit 1B waren samen goed voor 2,38 miljoen euro.

Opvallende vaststelling is dat Mogi Bayat de transferkoning blijft. Hij was vorig seizoen bij 44 deals voor spelers en trainers (transfers of contractverlengingen) betrokken. Geen enkele makelaar deed beter in België. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen de Iraniër wegens witwaspraktijken en fraude, maar hij kreeg geen beroepsverbod.

Nog een interessant cijfer uit het rapport van de voetbalbond: onze zestien eersteklassers telden net geen 190 miljoen euro uit voor transfers. Daartegenover staat een recordsom van 302 miljoen euro aan ontvangen transfergeld. Dat zijn serieuze stijgingen tegenover vorig seizoen, toen ‘amper' 135 miljoen euro betaald werd aan transfers en ‘maar’ 164 miljoen euro binnenkwam.

