Eersteklassers maakten 46,2 miljoen over aan makelaars: Anderlecht koploper, Bayat transferkoning

Lichte daling tegenover vorig seizoen NVK/GLA

10 april 2020

16u21 96 Jupiler Pro League De Belgische clubs betaalden dit seizoen 46,2 miljoen euro aan makelaars. Een lichte daling tegenover vorig jaar. Koploper blijft Anderlecht met 7,2 miljoen euro.



Anderhalf jaar geleden barstte Operatie Zero los. Een grootschalige politieoperatie met vooral makelaars als spilfiguren. De manier waarop het voetbal met tussenpersonen omging, moest veranderen, klonk het vanuit alle clubs.

Optimisten zien een eerste straaltje licht in die donkere tunnel. Voor het eerst sinds 2016, toen de voetbalbond voor het eerst de cijfers vrijgaf, betalen de Belgische clubs minder makelaarsvergoedingen dan het jaar voordien. Al is het verschil nog niet meteen gigantisch.

In 2018-2019 betaalden de Belgische profclubs nog 48,7 miljoen euro voor hun diensten bij transfers en contractonderhandelingen. In het lopende seizoen was dat nog 46,2 miljoen. Een daling van 2,5 miljoen, dus.

De club die de hoogste makelaarskosten heeft, blijft onveranderd. Net als de vorige jaren was Anderlecht veruit het gulst voor de tussenpersonen. Paars-wit betaalde hen het afgelopen jaar 7,2 miljoen euro.

Anderlecht en Brugge

Op het eerste gezicht een erg hoog bedrag. Vooral omdat Anderlecht bij monde van Marc Coucke steeds heeft gezegd dat het de macht van makelaars wilde inperken, en dat het de grootte van de commissies wilde afvlakken. Maar vergeleken met vorig jaar is dat wel degelijk gelukt. Toen betaalde de recordkampioen nog 12,8 miljoen. Paars-wit ‘bespaart’ met andere woorden 5,5 miljoen euro aan makelaarsvergoedingen.

Na Anderlecht betaalde Club Brugge de meeste makelaarskosten: 5,85 miljoen. Dat heeft veel te maken met de lucratieve transferzomer van blauw-zwart. Club communiceerde daar in september overigens zelf open en transparant over op zijn website.

Bayat

Nog een opvallende vaststelling: Mogi Bayat heeft zich in geen tijd weer opgewerkt tot marktleider op de Belgische markt. Bayat deed 44 transacties (transfers en contractonderhandelingen), het meeste van alle makelaars. Momenteel loopt er een gerechtelijk onderzoek tegen de Iraniër wegens witwaspraktijken en fraude, maar hij kreeg geen beroepsverbod. Ook de naam van spijtoptant Dejan Veljkovic komt voor in de documenten van de Belgische voetbalbond. Hij zou nog een schijf gekregen hebben van zijn commissie voor de transfer van Sofiane Hanni naar Spartak Moskou (2018). Veljkovic mag net als Bayat opnieuw onderhandelen bij transfers.

Ondertussen gaven de ploegen uit 1A en 1B samen 196 miljoen uit aan transfersommen. Aan de inkomende kant cashten ze wel 308 miljoen euro. Een zoveelste bewijs dat de levensvatbaarheid van een pak Belgische clubs voor een groot stuk samenhangt met succes op de transfermarkt. De kans is reëel dat de coronacrisis dat businessmodel op z’n kop zal zetten.

