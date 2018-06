Eersteklassers hervatten trainingen: welke nieuwe gezichten zijn er? Wie mag er nog verwacht worden? Wat wordt er nog gezocht? DPB/LUVM/WDK/RN/ESK/MVS

18 juni 2018

10u28 0 Jupiler Pro League Het WK 2018 is nog maar net op gang getrapt, maar bijna de helft van de Belgische eersteklassers begint al aan hun voorbereiding op het volgende seizoen. Welke nieuwe gezichten zijn er? Wie mag er nog verwacht worden? Wat wordt er nog gezocht? Binnen goed zes weken begint het echte werk.

Antwerp: o nverbiddelijke Bölöni gericht op zoek

Vanavond om 18u, tijdens België-Panama, hervat ook Antwerp de trainingen. Of daar veel volk op zal afkomen, valt dus nog af te wachten. Coach Laszlo Bölöni mag alvast één nieuw gezicht verwelkomen: aanvaller Jonathan Bolingi.

Waar andere ploegen hun programma aanpassen vanwege de wedstrijd van de Rode Duivels, laat Bölöni meteen zien wie de baas is. Hairemans, Van Damme en co zullen de wedstrijd dus niet vanuit hun zetel kunnen volgen. Veel nieuwkomers zullen er voorlopig nog niet te bewonderen vallen. Aanvaller Jonathan Bolingi, vorig jaar goed voor 7 goals bij Moeskroen, is tot nog toe de enige versterking. Maar ook het definitief vastleggen van Rodrigues, Buta en Yatabaré zijn mooie transfers. De echte transferdrukte moet evenwel nog op gang komen, want Bölöni kondigde vooraf een viertal gerichte aankopen aan.

