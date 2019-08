Eerste zege van Cercle Brugge, einde voor Custovic in Beveren?



Luc Verweirder

24 augustus 2019

21u51

Cercle Brugge CER CER 1 einde 0 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League De kelderkraker in Jan Breydel eindigde voor Cercle Brugge door een laat doelpunt van Stef Peeters in euforie. De eerste zege van groen-zwart wordt mogelijk een eindpunt voor Adnan Custovic als coach van Waasland Beveren, dat de rode lantaarn van de Bruggelingen overneemt. Cercle klimt zowaar over Anderlecht in de klassering.

Adnan Custovic haalde na het zware verlies van vorige week tegen Genk de grove borstel door zijn team. Liefst zes personeelswissels voerde de Bosniër door. Bizimana, Vukcevic, Emmers en Verreth verhuisden naar de bank, waar voor Forte zelfs geen plaats meer was. Terwijl Vukotic op eigen verzoek ontbrak, wegens “transferitis”. Aan de aftrap kwamen Moren, Heymans, Keita, Foulon, Agyepong en Milosevic.

Bij Cercle Brugge kreeg Fabien Mercadal de afgelopen week vers bloed op training, maar uiteindelijk stond enkel Godfred Donsah als nieuwkomer in de basis. Coulibaly en Gory startten als wisselspeler. In het doel behield Badiashile na zijn misser op Mechelen toch het vertrouwen van zijn coach.

Een duel tegen de nummers laatst en voorlaatst, daar verwacht je sowieso geen hoogstandjes van. Twee teams met de daver op het lijf, dus amper goed voetbal en al helemaal geen doelgevaar in een wel heel magere eerste helft. Peeters zette de beste mogelijkheid voor de thuisploeg naast na voorbereidend werk van Saadi. Aan de overkant miste Badibanga het doel slechts van enkele centimeters, maar de actie was al afgevlagd.

Na de rust, met bij Cercle aanwinst Gory in de plaats van de onbestaande Mboula, sloeg de vlam toch in de pan. Het thuispubliek roerde zich en Cercle leek op voorsprong te klimmen met een prachtig kopbaldoelpunt van Saadi op een perfecte wegdraaiende voorzet van Fiore. Alleen bleek Hazard bij het begin van de actie een teen buitenspel te staan en greep VAR Jasper Vergoote in. Dat deed hij eveneens toen de onoordeelkundig uitgekomen Badiashile aan het andere doel Din Sula op de rand van de zestien haakte.

Waasland Beveren nam vrede met een puntendeling en zakte steeds dieper in. Cercle werd sterker en kreeg loon naar werken bij het ingaan van ‘money time’. Keeper Brent Gabriel redde een schuiver van de sterk ingevallen Gory met een voetreflex, maar was kansloos tegen de herneming van Stef Peeters in de korte hoek (1-0). Hazard verzuimde bij een scherpe counter de vrijstaande Saadi op weg te zetten naar een tweede Brugse goal, en zo bleef het bibberen voor de groen-zwarten tot het einde van de extra tijd. Maar met de eerste zege en de eerste punten wipt Cercle in de klassering zowaar over Anderlecht heen naar plaats dertien. Waasland Beveren is nu laatste. Het einde voor Custovic?