Eerste thuisnederlaag onder Vanderhaeghe: AA Gent verliest tegen KVO kostbare punten na knotsgek einde

Yves Vanderhaeghe bracht revelatie Chakvetadze voor het eerst aan de aftrap, ondanks het feit dat de Georgiër de voorbije week slechts twee dagen kon meetrainen. Het inbrengen van Chakvetadze maakte dat de veldbezetting bij AA Gent lichtjes wijzigde. De driehoek op het middenveld stond met de punt naar achter. Dat maakte het voor Birger Verstraete een stuk moeilijker om het spel te verdelen. Het volstond om Akpala telkens te laten terugzakken om het gif uit de acties van Verstraete te halen.

Vuur

Op zich mocht dat niet zo'n probleem zijn, omdat Kubo en Chakvetadze op die manier vrijheid kregen. Chakvetadze profiteerde daarvan met de beste actie van de eerste helft, maar Yaremchuk kon de mogelijkheid die daaruit volgde niet afmaken. Maar alles wat goed was, liep zo ongeveer weer over Chakvetadze. En Kubo, vraagt u zich af? De Japanner liet zich weer van zijn slechtste kant zien. AA Gent speelde bij wijze van spreken met twee teams: eentje van tien man en eentje bestaande uit Kubo, die weer veel teveel uit was op eigen succes. Dat mocht best zoals in het begin van de wedstrijd, toen hij Dutoit met een goed schot aan het werk zette. Maar het vervolg leek nergens op. Ook als medespelers veel beter gepositioneerd stonden, knalde Kubo vanuit alle hoeken over en naast.

De Japanner had ook nog eens de pech dat hij aan de basis lag van een tegendoelpunt, toen hij de bal met de hand beroerde in de eigen 16 meter. Zinho Gano zette de penalty feilloos om. Ondanks Gents balbezit was die voorsprong niet onverdiend, want de Buffalo's speelden achteraan meer dan eens met vuur. Kalinic (op Gano), Verstraete (opnieuw op Gano) en Gigot (op Akpala) hielden Oostende tot drie keer toe in extremis van een doelpunt.

Drie invallers

Feit was dat AA Gent voor de derde keer op rij op achterstand kwam. Lawrence Visser had voor hetzelfde geld een strafschop kunnen fluiten voor Gent, want de arm van Bjelica was echt niet tegen het lichaam toen hij daarmee een voorzet van Kalu afblokte, maar hij deed dat niet. Yves Vanderhaeghe reageerde halfweg de tweede helft met drie wissels: hij bracht Janga en Andrijasevic in voor meer kopkracht voor doel en Moses Simon - voor het eerst sinds zijn blessure op winterstage - als foerier. Maar Oostende had aan een goeie counter genoeg om de score te verdubbelen, toen Akpala een voorzet van Canesin enig mooi in doel devieerde.

Toch was de match nog niet gedaan: op een voorzet van Simon kopte Andrijasevic de bal terug tot bij Janga, die Lombaerts afhield en zijn vierde van het seizoen in de hoek joeg. Het waren uitgerekend de drie invallers die zorgden voor het doelpunt dat Gent weer hoop gaf. Oostende moest achteruit. Vandendriessche maakte een strafschopfout op Asare, Yaremchuk knalde vanop de stip zijn tiende van het seizoen tegen de touwen. Met een afgeweken bal van Zivkovic sleepte Oostende toch nog de drie punten uit de brand.