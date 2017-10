Eerste match voor Dutoit, eerste clean sheet voor KV Oostende: “Heb mij afgereageerd in de fitness” Tomas Taecke

15u13 0 Photo News William Dutoit beleefde een succesvol wederoptreden onder de lat bij KV Oostende Jupiler Pro League En of William Dutoit (29) woensdag zijn seizoensdebuut niet gemist heeft. De Fransman bezorgde KV Oostende na enkele frustrerende maanden meteen een eerste clean sheet: “Ik heb me rustig gehouden en ben daarvoor beloond geweest."

We zijn begin september. Silvio Proto is in extremis naar Athene verhuisd, Mike Vanhamel werd als extra doelman naar Oostende gehaald. “Eindelijk spelen”, dacht William Dutoit, de vaste doublure van Proto tot op dat moment. Niets was minder waar, want tot ieders verbazing posteerde Yves Vanderhaeghe de van Lierse overgenomen Vanhamel in Mechelen meteen onder de lat. De temperamentvolle Dutoit begreep er niets van, maar besloot zich - anders dan in het verleden - koest te houden. De doelman werkte zich in de fitness te pletter, daar waar hij vroeger op training wel eens zijn boekje te buiten ging: “Ik heb heel lang moeten wachten”, aldus de doelman. “Nu was Mike ziek en mocht ik spelen. Geduld is een mooie deugd. Intussen heb ik mij kapot gewerkt en dagelijks extra getraind. Ik kon ervoor kiezen om vier of vijf kilogram bij te komen, maar heb dat niet gedaan. Ik heb hard gewerkt en ben daar vandaag voor beloond geweest. Met een goeie prestatie, een clean sheet en een overwinning voor de ploeg. Veel meer kan ik niet wensen."

Dutoit trok dagelijks naar het krachthonk, naar eigen zeggen om zich af te reageren: “Zo lang niet spelen, dat brengt frustraties met zich mee. Ik heb ervoor gekozen om er op die manier mee om te gaan. In mijn hoofd dacht ik: er is niets beslist en het is niet gedaan. De ganse tijd heb ik mij voorbereid alsof ik de nummer één was. Uiteindelijk ben ik beloond geweest voor mijn gedrag." (lees hieronder verder)

BELGA Oostende won gisteren knap met duidelijke 3-0 cijfers van Charleroi

Custovic was gisteren in de wolken met de zege, maar naar de match van zaterdag in Lokeren toe moet hij wel een paar gevoelige knopen doorhakken. Berrier en Siani komen terug uit blessure en schorsing, maar meer nog moet hij opnieuw de keuze maken tussen Vanhamel en Dutoit: “Iedereen wil spelen. Net zoals er maar één links- of rechtsachter is, is er ook maar één doelman”, aldus Dutoit. “Het belangrijkste in onze situatie is de club, dus wil ik nu niet alleen aan mezelf denken. Het seizoensbegin was dramatisch en we moeten zo snel mogelijk uit het dal kruipen. Dan moeten we als speler niet wakker liggen van wie wel of niet speelt. Dat de coach na dinsdag geen reden heeft om mij op de bank te zetten? Dat moet je aan hem vragen. Na de zege tegen Charleroi kan iedereen opnieuw lachen en dat is het belangrijkste."

BELGA Adnan Custovic moet knopen doorhakken in aanloop naar de match tegen Lokeren