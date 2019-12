Eerste klasse gaat even door het leven als ‘Younited Pro League’, bied op het shirt van jouw favoriete speler om kwetsbare mensen te helpen Redactie

26 december 2019

12u19 0 Jupiler Pro League De Jupiler Pro League verandert voor het eerst in twee decennia van naam. Vandaag en morgen - de 21ste speeldag - wordt onze vaderlandse competitie omgedoopt tot de Younited Pro League. Met deze actie zet de Pro League haar sociale partner Younited Belgium in de schijnwerpers. Deze organisatie gebruikt voetbal om het leven van kwetsbare mensen in de samenleving een nieuwe wending te geven.

Vandaag en morgen spreken we niet van de Jupiler Pro League, maar van de Younited Pro League. Met deze unieke naamsverandering wil de Pro League haar sociale partner Younited Belgium in de spotlights zetten

De spelers van Younited Belgium (vroeger bekend onder de naam Belgian Homeless Cup) zijn experten in het dagelijkse overleven. Zij strijden tegen kwetsbaarheid op vlakken zoals huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede en verslaving. Ze vinden in hun team meer dan enkel ploegmaats, ze vinden er ook een thuis. Er zijn in België 28 Younited-teams actief. Zestien profvoetbalclubs hebben een Younited-team dat wekelijks traint. Elk team is een samenwerking tussen een voetbalclub en sociale organisaties zoals straathoekwerk, inloop- of ontmoetingshuizen, buurtsport en crisis- en opvangcentra.

“De Younited Pro League is een uitgelezen kans om het werk van onze teams in de schijnwerper te zetten”, zegt Bert Ballegeer, coördinator van Younited Belgium. “Voetbalclubs tonen zich van hun warmste kant, zeker. Maar het is vooral een mooi eerbetoon aan iedereen die ervoor zorgt dat mensen die met dak- en thuisloosheid kampen niet in de kou blijven staan. Dat zijn voor ons de echte vedetten.”

Alle shirts van de spelers van de Jupiler Pro League en de Proximus League worden samen met enkele unieke items en ervaringen te koop aangeboden via https://matchwornshirt.com/proleague ten voordele van Younited Belgium. Op de shirts uit de Proximus League kan u nog bieden tot morgenavond 21u, op de shirts uit de Jupiler Pro League en unieke items tot 30 december 21u.

De shirts van Vincent Kompany, Sander Berge en Simon Mignolet zijn momenteel het meest in trek. Op dag 4 van de veiling was de kaap van 70.000 euro al bereikt, waardoor het Belgische voetbal momenteel hard op weg is om de recordopbrengst van vorig jaar uit de boeken te schieten.